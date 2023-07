USA: Dalszy ciąg wzrostów na Wall Street

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się po raz kolejny w ostatnich dniach wzrostami głównych indeksów. Dow zyskał już ósmy dzień z rzędu. Uwagę inwestorów przykuwa sezon publikacji wyników kwartalnych przez amerykańskie spółki.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,31 proc. i wyniósł 35.061,21 pkt. Indeks notuje najdłuższą wzrostową serię od 2019 roku.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,24 proc. i wyniósł 4.565,72 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 0,03 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.358,02 pkt.

Trwa sezon wyników za drugi kwartał. Według danych FactSet, spośród spółek z indeksu S&P 500, które podały wyniki, 82 proc. przekroczyło oczekiwania.

Dla wielu inwestorów ostatnia passa wzrostów wzmacnia argumenty przemawiające za scenariuszem miękkiego lądowania gospodarki. Jest to perspektywa, która zyskała na popularności po optymistycznych danych o inflacji z ubiegłego tygodnia.

"Myślę, że musimy odrzucić scenariusz twardego lądowania, a po części, w miarę zbliżania się do 2024 r., coraz trudniej jest nam wierzyć w spadkową trajektorię zysków" - powiedziała Ankur Crawford, dyrektor zarządzająca w Alger we wtorek w programie CNBC "Closing Bell".

"Jeśli spojrzeć na przykład na zyski spółek technologicznych, to mamy już za sobą spadki, a teraz zaczynamy ponownie widzieć przyspieszenie i wzrost. To zupełnie inny scenariusz niż ten, z którym weszliśmy w ten rok" - dodała Crawford.

Akcje Goldman Sachs wzrosły na koniec dnia o około 1 proc. pomimo gorszych od oczekiwań wyników za drugi kwartał 2023 roku. Zysk na akcję Goldman Sachs wyniósł 3,08 USD, poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 3,46 USD. Przychody netto banku w drugim kwartale wyniosły 10,9 mld USD wobec oczekiwanych 10,66 mld USD.

AT&T Inc. rósł o prawie 9 proc. po tym, jak firma telekomunikacyjna uspokoiła inwestorów, podając, że mniej niż 10 proc. jej ogólnokrajowej sieci telekomunikacyjnej z drutu miedzianego ma kable pokryte ołowiem.

Akcje Joby Aviation straciły ponad 15 proc. po tym, jak JPMorgan obniżył rekomendację dla akcji spółki produkującej samoloty elektryczne do "niedoważaj" z "neutralnie", uzasadniając to ostatnimi lepszymi wynikami jej akcji.

Carvana wzrosła ponad 40 proc. po tym, jak osiągnęła porozumienie z posiadaczami obligacji w celu zmniejszenia całkowitego zadłużenia sprzedawcy samochodów używanych o ponad 1,2 mld USD.

Activision-Blizzard zgodziło się dać Microsoftowi jeszcze trzy miesiące na finalizację fuzji za 69 mld USD w celu dopracowania istniejących zastrzeżeń regulacyjnych - podała agencja Bloomberg. Microsoft na dopięcie przejęcia będzie miał czas do 18 października. Według nowych ustaleń opłata za zerwanie fuzji po 29 sierpnia wzrosła 3 do 3,5 mld USD, a odstąpienie od fuzji po 15 września będzie skutkowało podwyższeniem opłaty do 4,5 mld USD.

Fuzja Microsoftu z Activision-Blizzard byłaby największym przejęciem w historii sektora gamingowego.

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA w czerwcu wyniosła 1,434 mln w ujęciu zanualizowanym (SAAR). Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 1,559 mln, po korekcie z 1,631 mln. Analitycy spodziewali się, że liczba rozpoczętych nowych inwestycji wyniesie 1,480 mln. W ujęciu mdm wskaźnik spadł o 8 proc. wobec +15,7 proc. w poprzednim miesiącu, po korekcie z +21,7 proc. Analitycy prognozowali mdm +7,2 proc.

Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA w czerwcu (wskaźnik aktywności w przyszłości w tym sektorze) wyniosła w ujęciu zanualizowanym (SAAR) 1,44 mln wobec 1,496 mln w poprzednim miesiącu, po korekcie z 1,491 mln. Analitycy spodziewali się, że liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów wyniesie 1,5 mln.

W USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA - indeks wyrównany sezonowo wzrósł o 1,1 proc. w tygodniu zakończonym 14 lipca - podało Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). Poprzednio indeks wzrósł o 0,9 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 75,26 USD za baryłkę, po spadku o 0,6 proc., a wrześniowe futures na Brent spadają o 0,4 proc. do 79,36 USD/b.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 708 tys. baryłek, czyli o 0,15 proc. do 457,42 mln baryłek. Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 1,07 mln baryłek, czyli o 0,49 proc. do 218,39 mln baryłek.

Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły o 13 tys. baryłek, czyli o 0,01 proc. do 118,19 mln baryłek.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl