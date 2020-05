USA: Dow stracił prawie 400 pkt

Wtorkowa sesja na Wall Street przyniosła spadki, a indeks Dow Jones stracił prawie 400 punktów, kończąc tym samym serię trzech wzrostowych dni z rzędu. Inwestorzy śledzą rosnące napięcia między USA i Chinami oraz najnowsze propozycje rządów ws. pomocy dla gospodarki po pandemii koronawirusa.

Dow Jones Industrial na zamknięciu stracił 390 punktów, czyli 1,59 proc. i wyniósł 24.206,86 pkt.

S&P 500 zniżkował 1,05 proc. i wyniósł 2.922,94 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół 0,54 proc., do 9.185,10 pkt.

Notowania Moderny szły w dół ponad 10 proc. Spółka dokonała wyceny wtórnej oferty emisji akcji w wysokości 17,6 miliona udziałów zwykłych po 76 USD za akcję. W poniedziałek firma biotechnologiczna ogłosiła, że osiągnęła pozytywne wyniki z badania pierwszej fazy nowego kandydata na szczepionkę przeciw koronawirusowi.

Walmart najpierw lekko zyskiwał, ale na koniec dnia stracił 2 proc. po tym, jak skorygowany zysk na akcję spółki wyniósł w pierwszym kwartale 1,18 USD. Rynek oczekiwał 1,12 USD.

Notowania Home Depot spadły 3 proc., gdyż zysk na akcję spółki wyniósł 2,08 USD wobec oczekiwanych 2,27 USD.

Zniżkowały też inne sieci detaliczne, w tym Kohl's, Macy's i Nordstorm.

Na wartości traciły też akcje banków. Wells Fargo stracił prawie 6 proc., a Bank of America i Citigroup po prawie 3 proc. JPMorgan zniżkował blisko 2 proc. Jeszcze dzień wcześniej wszystkie te banki mocno zyskiwały.

W liście do dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że wstrzyma na stałe zamrożone czasowo płatności USA na rzecz WHO, jeśli nie przestanie ona działać w myśl interesów Chin.

W liście wysłanym w poniedziałek Trump dał WHO na realizację swego żądania miesiąc. Zadeklarował, że w razie odmowy rozważy również kwestię dalszego członkostwa Stanów Zjednoczonych w tej organizacji.

Rzecznik MSZ Chin Zhao Lijianem powiedział w odpowiedzi we wtorek, że list Trumpa był oszczerczy.

"List przywódcy USA jest wypełniony frazami insynuacji i sugestii. Stara się wprowadzić w błąd opinię publiczną za pomocą takich podstępnych środków, aby osiągnąć cel oczernienia Chin i wysiłków Pekiny w zakresie zapobiegania epidemii. Ma to na celu przeniesienie odpowiedzialności za własną niekompetencję w radzeniu sobie z epidemią" - powiedział Zhao.

WHO uważa zarzuty Trumpa za bezpodstawne. W poniedziałek WHO podała, że niezależny audyt reakcji na globalną pandemię koronawirusa rozpocznie się tak szybko, jak to możliwe.

Doradca ds. handlu w Białym Domu Peter Navarro powiedział, że po wybuchu epidemii w Wuhanie kilkaset tysięcy Chińczyków podróżując samolotami "rozsiało" wirusa po całym świecie, w tym w Mediolanie i Nowym Jorku.

W wywiadzie dla telewizji ABC Navarro oskarżył władze w Pekinie o to, że "za plecami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przez dwa miesiące ukrywały wirusa". Następnie - jak dodał - "wysłano kilkaset tysięcy Chińczyków samolotami do Mediolanu, Nowego Jorku i na cały świat". W ten sposób zdaniem Navarro "rozsiano" koronawirusa.

Władze Chin wydały wytyczne dotyczące wzmocnienia rozwoju zachodnich regionów krajów - chodzi m.in. o zaawansowane projekty kolejowe, budowę baz wydobywczych gazu i ropy oraz zakładanie firm technologicznych.

Rezerwa Federalna USA i Kongres mogą zapewnić większą pomoc dla gospodarki, która zmaga się ze skutkami pandemii koronawirusa - powiedział prezes Fedu Jerome Powell podczas przesłuchania przed Komisją Bankową Senatu USA.

"Jako Rezerwa Federalna możemy zrobić więcej, Kongres także może zrobić więcej" - powiedział Powell w odniesieniu do propozycji kolejnej rundy programów pomocowych dla gospodarki dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa.

Powell dodał, że dotychczasowa odpowiedź gospodarcza Kongresu i Fedu na pandemię koronawirusa była największą reakcją w ostatnich dekadach na szok makroekonomiczny.

"Pozostaje pytanie czy to wystarczy" - zastanawiał się Powell.

Z kolei sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin oczekuje poprawy warunków gospodarczych w III i IV kwartale.

Zachodni region stanu Nowy Jork spełnia kryteria umożliwiające wznowienie we wtorek działalności gospodarczej - poinformował gubernator stanu Andrew Cuomo.