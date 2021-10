USA: Dow trzeci dzień z rzędu z rekordem, S&P 500 też na szczycie

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami. Indeks Dow Jones osiągnął nowy rekord trzeci dzień z rzędu, nowy szczyt ustanowił również S&P 500. Inwestorzy skupiają się na pozytywnych wynikach spółek za III kw., ignorując obawy o inflację.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,04 proc., do 35.756,88 pkt. To nowy rekord tego indeksu, poprzednie Dow ustanawiał w poniedziałek i ostatni piątek.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,18 proc., do 4.574,79 pkt i jest najwyżej w historii.

Nasdaq Composite zyskał 0,06 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.235,71 pkt.

We wtorek inwestorzy poznają wyniki Alphabetu i Microsoftu, czyli dwóch z pięciu firm, zaliczanych do grona Big Tech. Dwóch pozostałych członków tej grupy, Apple i Amazon, opublikuje dane finansowe za trzeci kwartał odpowiednio w środę i czwartek. Jedna trzecia spółek z indeksu Dow ma również opublikować wyniki kwartalne w tym tygodniu, w tym Caterpillar, Coca-Cola, Boeing i McDonald's.

Twitter, Visa, Hasbro, JetBlue, Lockheed Martin, Novartis, PulteGroup, Advanced Micro Devices, Chubb i Robinhood również podadzą kwartalne wyniki we wtorek.

"Sezon wyników po raz kolejny rozpoczyna się świetnie, ale teraz wielkim testem jest to, czy zyski spółek IT będą równie dobre. Przy indeksach na najwyższych poziomach, poprzeczka jest rzeczywiście dość wysoko zawieszona, a technologia będzie musiała zrobić wrażenie, aby uzasadnić ceny na obecnych poziomach" - powiedział Ryan Detrick, główny strateg finansowy w LPL Financial.

"Wyniki na Wall Street są po raz kolejny na tyle dobre, aby odgonić jakiekolwiek obawy dotyczące inflacji czy działań banków centralnych" - oceniła Fiona Cincotta, starszy analityk rynków finansowych w City Index.

Od początku sezonu wyników za III kw. indeks S&P 500 wzrósł o 5 proc., co stanowi najlepszy start okresu publikacji raportów kwartalnych od 1999 r., przed pęknięciem bańki dot-comów.

Facebook szedł w dół o 1,5 proc. Zysk na akcję wyniósł w trzecim kwartale 3,22 USD wobec konsensusu, który zakładał, że zysk na akcję sięgnie 3,19 USD.

Facebook spodziewa się, że przychody w IV kw. wyniosą od 31,5 mld USD do 34 mld USD. Według danych IBES Refinitiv analitycy prognozowali 34,84 mld USD przychodów, czyli wzrost o 24,1 proc. rdr.

Inwestorzy obawiają się, że podobnie jak Snap Inc, przychody z reklam giganta mediów społecznościowych mogą spaść wobec zmian polityki prywatności Apple Inc. Firma zajmująca się mediami społecznościowymi ostrzegła, że zasady będą obciążać jej działalność cyfrową w czwartym kwartale.

Algorytmy Facebooka przez lata świadomie i systematycznie promowały "niektóre z najgorszych" i najbardziej kontrowersyjnych treści na swojej platformie - podał we wtorek "Washington Post", powołując się na dokumenty wewnętrzne firmy, znane jako "Facebook Papers".

Spółka zanotowała 29 mld dolarów przychodów - 35 proc. więcej niż w tym samym kwartale 2020 r. - oraz 9,2 mld zysku (wzrost o 17 proc.).

Akcje UPS rosły o 7,5 proc. Zysk na akcję firmy kurierskiej w trzecim kwartale wyniósł 3,06 USD; oczekiwano 2,79 USD na akcję.

General Electric szedł w górę o 3,5 proc. Zysk na akcję GE wyniósł w III kw. 57 centów. Analitycy oczekiwali zysku na akcję na poziomie 43 centów.

Akcje 3M rosły o 0,5 proc. Zysk na akcję amerykańskiego koncernu wyniósł w III kwartale 2,45 USD. Rynek oczekiwał 2,20 USD.

