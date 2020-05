USA: Dow wzrósł lekko w piątek, ale w całym tygodniu stracił ponad 2 proc.

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się lekkimi wzrostami, ale cały tydzień główne indeksy zamknęły na minusach. Inwestorzy starają się ocenić wpływ pandemii koronawirusa na światową gospodarkę po ostatnich publikacjach danych oraz analizują informacje o stosunkach na linii USA-Chiny.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zyskał 0,25 proc. i wyniósł 23.685,42 pkt.

S&P 500 zwyżkował 0,39 proc. i wyniósł 2.863,70 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę 0,79 proc., do 9.014,56 pkt.

W całym tygodniu Dow Jones i S&P 500 straciły po ponad 2,4 proc., a Nasdaq spadł 1,7 proc. To największe tygodniowe zniżki dla Dow i S&P 500 od końcówki marca.

"Biorąc pod uwagę skalę niepewności związanych z kryzysem, który ciągle się zbliża, nie powinniśmy być zaskoczeni spadkami, do których doszło w tym tygodniu" - uważą Scott Knapp, główny strateg rynkowy CUNA Mutual Group.

W piątek notowania m.in. Qualcomm i Boeinga szły w dół o ponad 2 proc. po tym, jak Departament Handlu USA zapowiedział odcięcie Huawei od dostaw półprzewodników.

Akcje Carnival Corp. spadały kilka procent, gdyż największy na świecie armator statków wycieczkowych poinformował w czwartek, że zwolni lub wyśle na przymusowe urlopy kilka tysięcy pracowników. Władze Carnival podały, że przyczyną jest trwająca wciąż przerwa w rejsach i spadek na nie popytu z powodu pandemii koronawirusa.

Miliarder Mark Cuban powiedział, że wyceny na rynkach akcji są przeszacowane.

"Prawie niemożliwe jest przewidzenie skali popytu konsumentów i przedsiębiorstw. Z tego powodu trudno jest ustalić wycenę wartości firm" - powiedział Cuban w czwartkowym wywiadzie dla CNBC.

Produkcja przemysłowa w USA w IV spadła o 11,2 proc. mdm - podała Rezerwa Federalna (Fed). Oczekiwano -12 proc. mdm, wobec: -4,5 proc. w III, po korekcie z: -5,4 proc.

Przetwórstwo przemysłowe spadło o 13,7 proc. Prognozowano -14,6 proc., wobec -5,5 proc. miesiąc wcześniej po rewizji z -6,3 proc. To najniższy poziom przetwórstwa przemysłowego w USA w historii.

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w maju wyniósł 73,7 pkt. - podano we wstępnym wyliczeniu. Analitycy szacowali, że wskaźnik wyniesie 68 pkt. Miesiąc wcześniej wskaźnik wyniósł 71,8 pkt.

Sprzedaż detaliczna w USA w kwietniu spadła o 16,4 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - podali statystycy Departamentu Handlu. Analitycy oczekiwali spadku o 12 proc. To najniższy odczyt od 1992 r.

Sprzedaż detaliczna z wykluczeniem sprzedaży aut w kwietniu spadła o 17,2 mdm. Oczekiwano, że sprzedaż spadnie o 8,5 proc.

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w maju spadł do -48,5 pkt. z -78,2 pkt. miesiąc wcześniej - podała nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York). Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie -60 pkt.