USA: Giełdy: indeksy na plusach; ropa ze sporym wzrostem

Notowania giełdowe w USA zwyżkowały na koniec sesji w poniedziałek. Inwestorzy analizują informacje napływające z Izraela i Strefy Gazy. Ceny ropy rosną, dolar umacnia się.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,59 proc. i wyniósł 33.604,65 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,63 proc. i wyniósł 4.335,66 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 0,39 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.484,24 pkt.

Konflikt zbrojny pomiędzy palestyńską organizacją zbrojną Hamas a Izraelem trwa już trzeci dzień, a liczba ofiar śmiertelnych walk przekroczyła 1,6 tys. Władze Izraela poinformowały, że podczas sobotniego ataku na terytorium Izraela bojownicy Hamasu wzięli ponad setkę zakładników.

"Niepewność co do tego, co to oznacza dla regionu, oznacza, że ropa drożeje i istnieje pewne ograniczenie ryzyka, w związku z czym rynki obligacji radzą sobie dobrze, a rynki akcji nieznacznie spadają" - powiedział Peter Schaffrik, główny strateg ds. makroekonomii na Europę w RBC Capital Markets.

"Ryzyko polega na tym, że utrzymujący się wzrost cen ropy naftowej zadziałałby jako impuls na presję inflacyjną i jeszcze bardziej wzmocniłaby komunikat o wyższych stopach procentowych na dłużej, z którym inwestorzy na rynkach akcji i obligacji zdają się z opóźnieniem pogodzić" - stwierdził Russ Mould, dyrektor inwestycyjny w AJ Bell.

Amerykańskie koncerny energetyczne, w tym Chevron, Exxon Mobil, Marathon Oil i Occidental Petroleum, wzrosły od 3 proc. do 6,5 proc., wobec wzrostów cen ropy. W poniedziałek władze Izraela nakazały firmie Chevron wstrzymanie wydobycia gazu na polu Tamar, powołując się na zagrożenia dla bezpieczeństwa personelu.

Główni producenci sprzętu z branży obronnej i koncerny naftowe zwyżkowały. Lockheed Martin i Northrop Grumman Corp zyskały odpowiednio 9 proc. i 11,5 proc, podczas gdy RTX Corporation zyskała 4,5 proc.

Tesla spadła o 0,5 proc., ponieważ dane pokazały, że wolumen sprzedaży pojazdów elektrycznych wyprodukowanych w Chinach we wrześniu spadł o 10,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Akcje producenta leków przeciwnowotworowych Mirati Therapeutics spadły o 5 proc. po tym, jak Bristol-Myers Squibb ogłosił w niedzielę, że przejmie tę firmę za kwotę do 5,8 mld USD.

Spotify spadł o 2 proc. po tym, jak Redburn Atlantic obniżył rekomendację dla akcji spółki do "neutralnie" z "kupuj".

Walt Disney zwyżkował o 2 proc. "The Wall Street Journal" podał, że Trian Fund Management inwestora Nelsona Peltza zwiększył swoje udziały w firmie i może ubiegać się o wiele stanowisk w zarządzie konglomeratu, w tym dla siebie.

Inwestorzy analizować będą nadchodzący w tym tygodniu początek sezonu wyników za III kw. - w piątek swoje kwartalne raporty finansowe opublikują największe banki, w tym JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, a także spółka zarządzająca aktywami BlackRock.

W poniedziałek rynek obligacji w USA był zamknięty z powodu Dnia Ludności Autochtonicznej.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 86,33 USD za baryłkę, po wzroście o 4,20 proc., a grudniowe futures na Brent rosną o 4,17 proc. do 88,11 USD/b.