USA: Giełdy lekko w dół w oczekiwaniu na decyzję Fed

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się lekkimi spadkami głównych indeksów. Inwestorzy czekają na środowe posiedzenie Fed i spodziewają się podwyżki stóp procentowych o 75 punktów bazowych.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,24 proc. i wyniósł 32.653,20 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,41 proc. i wyniósł 3.856,10 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 0,89 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.890,85 pkt.

Inwestorzy na globalnych rynkach nadal spodziewają się dużej podwyżki stóp procentowych w USA, gdy na środowym posiedzeniu zbiorą się bankierzy centralni z Fed.

Analitycy spodziewają się, że Fed po raz kolejny podwyższy koszt kredytu o 75 pb., kładąc podwaliny pod stopy procentowe dochodzące do 5 proc. do marca 2023 r., co potencjalnie może wywołać recesję w USA i w światowej gospodarce.

Ekonomiści Goldman Sachs Group podali, że oczekują teraz, że Rezerwa Federalna USA podniesie stopy procentowe do 5 proc. do marca, o 25 pb. wyżej niż wcześniej przewidywano.

"Wszystkie oczy zwrócone są na Fed. Jeśli Fed zaskoczy bardziej gołębim podejściem, oczekuję silnego ruchu w górę w zakresie aktywów ryzykownych, a kursu dolara znacznie niżej" - powiedział Giles Coghlan, główny analityk rynku w HYCM.

"Jeśli Fed poda, że wierzy, iż podjęte już działania pokazały, że gospodarka zwalnia, a bank jest na dobrej drodze w walce z inflacją, to tego rodzaju komentarze zostaną zinterpretowane przychylnie na rynku" - dodał Sam Stovall, główny strateg inwestycyjny w CFRA Research w Nowym Jorku.

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w październiku wyniósł 50,2 pkt. wobec 50,9 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 50 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w październiku 50,4 pkt. wobec 52 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wskaźnik wstępnie szacowano na 49,9 pkt.

Ze spółek akcje Alphabet, właściciela Google, spadły ponad 3 proc., Netflix zniżkował ponad 1 proc., Amazon stracił na wartości ponad 6 proc.

Meta Platforms, dawny Facebook, zyskał około 3 proc. po ogromnych spadkach w ostatnich dniach.

W dół szły akcje spółek konsumenckich, w tym Newell Brands, Etsy i Royal Caribbean.

Akcje Pfizera wzrosły niespełna 1 proc. Przychody spółki w III kw. wyniosły 22,6 mld USD wobec spodziewanych 21,37 mld USD.

Notowania Ubera szły w górę o 12 proc. Przychody Ubera wyniosły w III kw. 8,3 mld USD wobec konsensusu na poziomie 8,12 mld USD.

Notowane na giełdzie w USA akcje chińskich firm, takich jak JDCom, Alibaba Group i Pinduoduo, rosły o ponad 5 proc. w następstwie plotek opartych na niezweryfikowanej informacji krążącej w mediach społecznościowych, że Chiny planują ponowne otwarcie gospodarki i zniesienie surowych ograniczeń wobec pandemii COVID-19 w marcu .

Abiomed rósł o 52 proc. po tym, jak Johnson & Johnson podał, że przejmie firmę w ramach transakcji o wartości 16,6 mld USD

Eli Lilly spadł ponad 2 proc. po obniżeniu całorocznej prognozy zysków.

Rentowność 10-letnich UST rosła o 1 pb. do 4,05 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spadła o 4 pb. do 4,12 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -48 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -12 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 88,59 USD za baryłkę, po wzroście o 2,39 proc., na styczeń futures na Brent zwyżkują o 2,26 proc. do 94,91 USD/b.

