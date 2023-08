USA: Giełdy lekko w górę po dwóch dniach spadków

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi wzrostami głównych indeksów po dwóch dniach spadków. Głównym wydarzeniem była publikacjia danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych za lipiec, które okazały się zgodne z oczekiwaniami analityków.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,15 proc. i wyniósł 35.176,15 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,03 proc. i wyniósł 4.468,83 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 0,12 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.737,99 pkt.

W centrum uwagi rynków w czwartek znalazł się odczyt CPI z USA za lipiec, który okazał się zgodny z oczekiwaniami, a w ujęciu bazowym pokazał drugi miesiąc z rzędu wyraźne wyhamowanie presji cenowych - do najniższego poziomu od 2 lat.

Ceny konsumpcyjne w USA w lipcu wzrosły o 3,2 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,2 proc. Oczekiwano 3,3 proc. rdr i 0,2 proc. mdm. Inflacja bazowa wzrosła o 0,2 proc. mdm i 4,7 proc. rdr. Oczekiwano 0,2 proc. mdm i 4,7 proc. rdr.

Nieco gorsze od prognoz okazały się natomiast tygodniowe wskazania liczby osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła (248 tys. vs oczekiwane 230 tys. wobec 227 tys. poprzednio).

Bezpośrednio po odczycie CPI inwestorzy w USA redukowali wyceny na dalsze podwyżki stóp proc. przez Fed we wrześniu, przy spadkach rentowności Treasuries na całej długości krzywej, najmocniej na krótkim końcu. W dalszej części sesji implikowane prawdopodobieństwo ruchu Fed we wrześniu i listopadzie wróciło w okolice wyjściowych poziomów (10-20 proc.), a umocnienie utrzymały w dalszej części sesji tylko krótkie papiery (-2 pb.) W segmencie 10Y obligacje rządu USA kwotowane są ze zwyżką 2 pb. do 4,02 proc.

"Szczegóły lipcowego odczytu są spójne z dalszym postępem w kierunku dezinflacji. Fed podkreśla, że wrześniowa decyzje będzie zależała od ogółu danych między ostatnim a kolejnym posiedzeniem. Najnowsze dane CPI wzmacniają nasze przekonanie, że lipcowa podwyżka stóp w USA była ostatnia w cyklu, choć będziemy uważnie monitorować wskazania bazowego PCE (preferowana przez Fed miara inflacji - PAP) oraz zmiany na rynku pracy, żeby potwierdzić, że trend dezinflacji jest trwały" - ocenia Gurpreet Gill, strateg makro FI w Goldman Sachs Asset Management.

Szefowa Fed San Francisco w czwartkowym wywiadzie dla Yahoo, po danych CPI, powiedziała, że Fed nie podjął jeszcze decyzji co do dalszych ewentualnych kroków, ani jak długo stopy w USA pozostaną na docelowym poziomie.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 248 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 230 tys. wobec 227 tys. poprzednio. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,684 mln w tygodniu, który skończył się 29 lipca. Analitycy oczekiwali 1,707 mln wobec notowanych poprzednio 1,692 mln, po korekcie z 1,7 mln.

Ze spółek Walt Disney zyskał minimalnie po ogłoszeniu nadchodzącej podwyżki cen subskrypcji Disney+ bez reklam. Gigant medialny podał również zysk na akcję w trzecim kwartale fiskalnym, który przebił oczekiwania.

Wynn Resorts wzrósł o 2,5 proc. dzięki lepszym niż oczekiwano kwartalnym wynikom finansowym.

Notowane na giełdzie w Nowym Jorku akcje chińskiego konglomeratu Alibaba Group zyskały ponad 4 proc. po tym, jak spółka podała w raporcie za II kw., że przychody wyniosły 234,16 mld juanów wobec oczekiwanych 223,75 mld juanów.

Akcje Six Flags spadły o 4,5 proc. po ogłoszeniu gorszych niż oczekiwano wyników finansowych za drugi kwartał.

Capri zyskał 56 proc. po tym, jak rywal Tapestry podał, że przejmie spółkę za 8,5 miliarda dolarów.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 82,72 USD za baryłkę, po spadku o 2 proc., a październikowe futures na Brent zniżkują 1,5 proc. do 86,27 USD/b.

Czy na pewno naszym politykom jest nie po drodze z Unią Europejską? Pragmatyzm wygrywa. Zobacz naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl