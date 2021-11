USA: Giełdy na Wall Street mocno w dół po słowach prezesa Fed

Wtorek na Wall Street przyniósł mocne spadki po wypowiedzi prezesa Fed Jerome'a Powella, że należy rozważyć zakończenie ograniczania zakupu aktywów o kilka miesięcy wcześniej. Inwestorzy starają się ocenić ryzyko związane z wariantem Omikron koronawirusa i jego możliwym wpływem na gospodarkę na świecie.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 652 punkty, czyli o 1,86 proc., do 34.483,72 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 1,90 proc. i wyniósł 4.567,00 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował 1,55 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.537,69 pkt.

"Rynki finansowe wracają na przejażdżkę kolejką górską, a wczorajszy rajd przypomina raczej przerwę między spadkami. Inwestorzy przygotowują się teraz na niestabilną jazdę, niecierpliwie czekając na dalsze wiadomości, które mogłyby podnieść nastroje lub je osłabić" - powiedziała Susannah Streeter, starsza analityczka ds. inwestycji i rynków w Hargreaves Lansdown.

"Informacje na temat wariantu Omikron są pobieżne, nie wiadomo również, jak drastyczne będą jego objawy, jak łatwo może się rozprzestrzeniać i jaka będzie wobec niego skuteczność obecnych szczepionek. Spodziewam się zwiększonego ryzyka spadków w ciągu najbliższych kilku tygodni, chyba że będzie więcej jasności na temat tego wariantu" - powiedział Kelvin Wong, analityk w CMC Markets.

Należy rozważyć zakończenie ograniczania zakupów aktywów przez amerykański bank centralny kilka miesięcy wcześniej niż oczekiwano - powiedział prezes Fedu Jerome Powell we wtorek przed Komisją Bankową Senatu.

"Moim zdaniem właściwe jest rozważenie zakończenia redukcji zakupów aktywów, które faktycznie ogłosiliśmy na spotkaniu w listopadzie, być może kilka miesięcy wcześniej" - powiedział Powell w odpowiedzi na pytania senatorów.

Powell powiedział również, że czas przestać używać słowa "przejściowy" do opisania obecnej presji inflacyjnej.

"Mamy tendencję do używania tego słowa w celu oznaczenia, że zmiany nie pozostawią trwałego śladu w postaci wyższej inflacji. Myślę, że to dobry moment, aby wycofać się z tego słowa i spróbować jaśniej powiedzieć, co mamy na myśli" - powiedział Powell.

Powell dodał, że przy ocenie perspektyw inflacyjnych nie doceniono roli problemów po stronie podażowej i łańcuchów dostaw.

W komunikacie po listopadowym posiedzeniu Fedu napisano, że ograniczenie tempa skupu aktywów w USA przez Fed nastąpi od listopada w zakresie 15 mld USD miesięcznie.

W ocenie analityków Bloomberga, na następnym posiedzeniu FOMC zmianie mogą ulec plany dotyczące trwającej redukcji programu skupu aktywów.

"Oczekujemy, że Rezerwa Federalna ogłosi na swoim grudniowym posiedzeniu przyspieszenie tempa redukcji skupu aktywów. Chociaż nie jest to pewne - a wariant Omikron wprowadza dodatkową niepewność - naszym zdaniem, korzyści płynące z przyspieszenia redukcji przewyższają koszty" - powiedziała Anna Wong z Bloomberg Economics.

Ze spółek podczas wtorkowej sesji akcje Moderny spadały o 4,5 proc. po tym, jak szef koncernu Paul Burton ocenił w wypowiedzi dla dziennika "Financial Times", że obecne szczepionki na Covid-19 mogą być mniej skuteczną ochroną przeciwko wariantowi Omikron.

Oxford University podał z kolei, że nie ma jeszcze dowodów na to, że obecne szczepionki nie chronią przed ciężkim przebiegiem choroby wywołanym przez Omikron.

Akcje Regeneronu spadały o 0,5 proc. po tym, jak firma stwierdziła, że jej koktajl przeciwciał na Covid-19 i podobne jemu leki mogą być mniej skuteczne przeciwko wariantowi Omikron.

Akcje firm sektora podróży szły w dół. Expedia Group i Norwegian Cruise Line Holdings zniżkowały 2 proc., a akcje American Airlines spadły o 2,5 proc.

Lepiej radziły sobie spółki IT. Netflix, Apple i Tesla zyskiwały po ok. 1 proc.

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w listopadzie do 109,5 pkt. ze 111,6 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie ze 113,8 pkt. - wynika z raportu Conference Board. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie 110,9 pkt.

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 261,62 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgnęła 5,21 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1 876 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 216.312 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 48,44 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 778.653.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl