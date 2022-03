USA: Giełdy na Wall Street zakończyły dzień wzrostami

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami. W centrum uwagi rynków pozostaje rosyjska agresja militarna w Ukrainie. Dolar umacnia się, a ceny ropy szły mocno w dół.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,27 proc. i wyniósł 34.955,89 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,71 proc. i wyniósł 4.575,52 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł 1,31 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.354,90 pkt.

"Wygląda na to, że gwałtowny wzrost cen towarów zatrzymał się, co dało inwestorom szansę na powrót do akcji. Ryzyko geopolityczne pozostaje bardzo wysokie, a wzrost cen akcji w ciągu ostatnich dwóch tygodni jest imponujący. Gospodarka USA jest nadal w dobrej kondycji, ale większość inwestorów prawdopodobnie nie będzie kupować podczas każdego spadku na giełdzie, biorąc pod uwagę, jak jastrzębi stał się Fed" - powiedział Edward Moya, starszy analityk rynku w firmie Oanda.

Rosyjska inwazja wojskowa na terenach Ukrainy trwa już ponad miesiąc. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w niedzielę, komentując negocjacje z Rosją, że prezydent Władimir Putin powinien spotkać się z nim "w jakimkolwiek miejscu na świecie", poza Ukrainą, Rosją i Białorusią, jako krajami będącymi w konflikcie. Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow jak na razie wykluczył możliwość spotkania prezydentów obu krajów.

Prezydent Ukrainy mówił o tym w kontekście gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy z udziałem innych państw. Kwestię gwarancji bezpieczeństwa, neutralności Ukrainy i jej statusu jako państwa bez broni jądrowej wymienił jako jeden z tematów negocjacji z Rosją.

Kolejna runda rozmów ukraińsko-rosyjskich rozpocznie się w Turcji we wtorek, a nie w poniedziałek, jak zapowiadano wcześniej - poinformował członek ukraińskiej delegacji, deputowany Dawyd Arachamija w wypowiedzi dla agencji Interfax-Ukraina.

Sytuację w oblężonym Mariupolu można zakwalifikować jako ludobójstwo - oceniła w poniedziałek prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa. Ze wstępnych szacunków władz wynika, że w blokowanym przez Rosjan Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy zginęło prawie 5 tys. ludzi, w tym ok. 210 dzieci.

W ciągu ostatniej doby nie nastąpiła żadna istotna zmiana w rozmieszczeniu sił rosyjskich na okupowanych terenach Ukrainy - oceniło w poniedziałek rano brytyjskie ministerstwo obrony.

W ciągu ostatniej doby Rosjanie 59 razy ostrzelali obwód charkowski z artylerii i moździerzy i aż 180 razy z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych z użyciem amunicji kasetowej - poinformował w poniedziałek rano szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow.

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 17 tys. żołnierzy, a także 586 czołgów, 302 systemy artyleryjskie, 123 samoloty i 127 śmigłowców - poinformował w poniedziałek w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ponad 3,8 mln mieszkańców Ukrainy wyjechało z kraju na skutek wojny z Rosją, a 6,5 mln zostało uchodźcami wewnętrznymi. Około 13 mln osób utknęło w strefach działań zbrojnych i nie może tych miejsc opuścić - przekazała w poniedziałek rano Organizacja Narodów Zjednoczonych na Twitterze.

Z powodu rosyjskiej agresji gospodarka Ukrainy straciła już równowartość 564,9 mld dolarów, wliczając zniszczenia infrastruktury, utracony wzrost gospodarczy i inne czynniki - ogłosiła w poniedziałek minister gospodarki Ukrainy Julia Swyrydenko.

Ze spółek Tesla rosła o 8 proc. Producent samochodów elektrycznych ma poprosić akcjonariuszy o zezwolenie na emisję dodatkowych akcji na nadchodzącym walnym zgromadzeniu. Dodatkowe akcje umożliwiłyby spółce dokonanie podziału akcji.

Koncerny paliwowe zniżkowały w ślad za taniejącą ropą naftową. Chevron zniżkował 2 proc., a Exxon Mobil stracił 3,3 proc.

Zniżkowały akcje banków. JPMorgan stracił 1,9 proc., Wells Fargo zniżkował 2,7 proc., a Goldman Sachs i Bank of America zniżkowały po 1 proc.

Beyond Meat spadł o 2 proc. Piper Sandler obniżył rekomendację dla akcji spółki do "niedoważaj" z "neutralnie".

Notowania Coinbase szły w górę o 6 proc. Brazylijskie media podały, że operator giełdy kryptowalut jest bliski zawarcia transakcji kupna 2TM, założyciela brazylijskiego brokera kryptowalutowego Mercado Bitcoin.

Foot Locker spadał o 4 proc. Cowen obniżył rekomendację dla akcji spółki do "równoważ" z "przeważaj".

Rentowność 10-letnich UST spadła o 2 pb do 2,45 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spadła o 3 pb do 2,55 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 13 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 189 pb.

Na rynku obligacji USA doszło w poniedziałek do inwersji krzywej rentowności między amerykańskimi obligacjami 5-letnimi a 30-letnimi, po raz pierwszy od 2006 roku. Inwersja krzywej rentowności między obligacjami krótkoterminowymi a długoterminowymi jest uważana przez ekonomistów za sygnał nadchodzącej recesji.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj są wyceniane po 105,22 USD za baryłkę, po spadku o 7,55 proc., majowe futures na Brent idą w dół o 7,2 proc. do 111,93 USD/b.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl