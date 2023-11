USA: Giełdy w USA zaczęły listopad od wzrostów po decyzji Fed

Środowa sesja na Wall Street przyniosła wzrosty głównych indeksów. W centrum uwagi znajdowała się decyzja Fed w sprawie stóp procentowych oraz najnowsze dane makro z amerykańskiej gospodarki.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,67 proc. i wyniósł 33.274,58 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,05 proc. i wyniósł 4.237,86 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 1,64 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.061,47 pkt.

Po posiedzeniu 1 listopada Fed pozostawił stopy proc. w USA bez zmian na poziomie 5,25-5,50 proc. Fed podał w komunikacie, że dodatkowe zaostrzenie polityki monetarnej będzie zależało od danych makro.

Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednogłośnie. W obecnym cyklu zacieśniania polityki monetarnej Fed podniósł stopy proc. łącznie o 525 pb. Stopy proc. w USA są najwyższe od 22 lat, a tempo ich podnoszenia jest najwyższe od początku lat 80., gdy prezesem Fedu był Paul Volcker.

Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 12-13 grudnia. Po posiedzeniu zostaną zaprezentowane najnowsze projekcje makro.

Proces trwałego obniżenia inflacji ma przed sobą długą drogę - poinformował prezes Fedu Jerome Powell na konferencji po posiedzeniu Rezerwy Federalnej. Dodał, że przyszłe decyzje będą podejmowane na podstawie danych.

"Proces trwałego obniżenia inflacji do 2 proc. ma przed sobą długą drogę. Pomimo podwyższonej inflacji długoterminowe oczekiwania inflacyjne wydają się nadal mocno zawyżone, co znajduje odzwierciedlenie w szerokim zakresie badań ankietowych przeprowadzonych wśród gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i prognostów, a także w pomiarach z rynków finansowych" - powiedział prezes Fedu.

"Inflacja spadła od połowy ubiegłego roku, a odczyty w okresie letnim były dość korzystne. Jednak kilka miesięcy dobrych danych to dopiero początek tego, czego potrzeba, aby zbudować pewność, że inflacja trwale spada w kierunku naszego celu" - dodał.

Powell wskazywał, że przyszłe decyzje będą podnajmowane na podstawie danych.

"Biorąc pod uwagę, jak daleko zaszliśmy, a także niepewność i ryzyko, przed którymi stoimy, gospodarka rozwija się ostrożnie. Decyzje o zakresie dodatkowego zaostrzenia polityki oraz o tym, jak długo pozostanie ona restrykcyjna, podejmiemy na podstawie całości napływających danych i ryzyka pieniężnego" - powiedział przewodniczący FOMC.

"Stanowisko w polityce monetarnej jest restrykcyjne, co oznacza, że wywiera wpływ na inflację, a pełne skutki podwyżek nie są jeszcze odczuwalne w pełni" - dodał.

Prezes Fedu poinformował, że FOMC monitoruje uważnie wzrost rentowności obligacji.

"W ostatnich miesiącach warunki finansowe znacznie się zaostrzyły, między innymi na skutek wyższych rentowności obligacji długoterminowych. Ponieważ utrzymujące się zmiany warunków finansowych mogą mieć wpływ na ścieżkę polityki pieniężnej, uważnie monitorujemy rozwój sytuacji na rynku finansowym" - powiedział.

"(…) Bardziej rygorystyczne warunki finansowe, jakie widzimy po wyższych rentownościach obligacji długoterminowych, a także z innych źródeł, takich jak silniejszy dolar i niższe wyceny akcji, mogą mieć znaczenie dla przyszłych decyzji w sprawie stóp procentowych" - dodał.

Przewodniczący FOMC wskazywał, że Fed nie rozważa obecnie obniżek stóp proc.

"Komitet w ogóle nie myśli obecnie o obniżkach stóp procentowych. Nie mówimy o obniżkach stóp procentowych. Nadal bardzo koncentrujemy się na pierwszym pytaniu, czyli czy osiągnęliśmy wystarczająco restrykcyjne stanowisko w polityce pieniężnej, aby z czasem trwale obniżyć inflację do 2 proc.?" - wskazał prezes Fedu.

"Następne pytanie będzie dotyczyć tego, jak długo będziemy utrzymywać wysokie stopy proc.? Powiedzieliśmy, że będziemy utrzymywać restrykcyjną politykę, dopóki nie będziemy pewni, że inflacja utrzymuje się na trwałej ścieżce do 2 proc. Ale szczerze mówiąc, w tej chwili jesteśmy mocno skupieni na pierwszym pytaniu. Nie pojawia się kwestia obniżek stóp procentowych, ponieważ bardzo ważne jest, aby odpowiedzieć na to pierwsze pytanie możliwie jak najbliżej prawdy" - dodał.

Prezes Fedu poinformował, że walka z inflacją może wymagać spowolnienia aktywności gospodarczej.

"Tak naprawdę jesteśmy na końcu cyklu zacieśniania polityki monetarnej Fed, ale jeszcze nie w momencie, gdy Rezerwa Federalna będzie miała bardziej szczegółowe wytyczne dla inwestorów dotyczące przyszłości. Fed na razie ma powody, aby pozostawić wszystkie opcje otwarte, biorąc pod uwagę mocne dane z amerykańskiej gospodarki" - powiedział w Bloomberg TV Ives Bonzon, globalny CIO w Julius Baer.

"Chociaż gospodarka w dalszym ciągu wykazuje siłę pod względem wzrostu PKB, rosnące rentowności obligacji powodują pewne zaostrzenie warunków finansowych. Uważamy, że jest za wcześnie, aby Fed całkowicie zamknął drzwi dla dalszych podwyżek stóp procentowych, biorąc pod uwagę mocne dane, ale teraz jeszcze większy nacisk zostanie położony na to, jak długo główna stopa procentowa pozostanie na obecnym poziomie" - powiedział Daniel Bergvall, dyrektor ds. prognoz gospodarczych w SEB Research.

Inwestorzy w środę otrzymali sporą porcję najnowszych danych makro z amerykańskiej gospodarki.

W firmach w USA przybyło w październiku 113 tys. miejsc pracy wobec wzrostu o 89 tys. w poprzednim miesiącu - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Research Institute. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 150 tys.

Liczba nieobsadzonych etatów w USA, według ankiety JOLTS, we wrześniu wyniosła 9,553 mln wobec 9,497 mln odnotowanych miesiąc wcześniej po korekcie z 9,61 mln. Oczekiwano, że liczba wolnych miejsc pracy wyniesie 9,4 mln.

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w październiku wyniósł 46,7 pkt. wobec 49 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 49 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w październiku 50 pkt. wobec 49,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 50 pkt.

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA - indeks wyrównany sezonowo spadł o 2,1 proc. w tygodniu zakończonym 20 października - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). Poprzednio indeks spadł o 1 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 80,92 USD za baryłkę, po spadku o 0,12 proc., a grudniowe futures na Brent rosną o 0,02 proc. do 85,04 USD/b.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 0,8 mln baryłek, czyli o 0,2 proc., do 421,9 mln baryłek. Zapasy benzyny wzrosły w tym czasie o 100 tys. baryłek, czyli o 0,07 proc., do 223,5 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 0,8 mln baryłek, czyli o 0,7 proc., do 111,3 mln baryłek. (PAP

Pr/ jm/