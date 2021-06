USA: Główne amerykańskie indeksy blisko rekordów po raporcie z rynku pracy

Po korzystnym z punktu widzenia rynku akcji raporcie z amerykańskiego rynku pracy za maj, główne indeksy zakończyły piątkową sesję wzrostami, zbliżając się do zanotowanych pod koniec kwietnia i na początku maja rekordowych wartości. Najwyższe od dwóch lat były w piątek notowania ropy naftowej

Indeks S&P 500 zyskał w piątek 0,88 proc. i zakończył notowania na poziomie 4.229,89 pkt. Od rekordu wszech czasów z 7 maja indeks dzielą niecałe 3 pkt. Indeks Dow Jones Industrial zwyżkował 0,52 proc. do 34.756,39 pkt. Żeby poprawić rekord z początku maja wskaźnik potrzebuje wzrostu o 0,07 proc. (21,37 pkt.).

Liderem wzrostów był w piątek segment technologiczny - indeks Nasdaq Composite zyskał 1,47 proc. do 13.814,49 pkt. Nasdaq ma najdłuższą drogę do rekordowych wartości. Żeby przekroczyć szczyt z końca kwietnia indeks potrzebuje wzrostu o 2,3 proc.

Dzięki piątkowym wzrostom główne amerykańskie indeksy zakończyły na plusie także cały tydzień. Dla S&P 5000 i DJI był to drugi z rzędu wzrostowy tydzień, a dla Nasdaq Composite trzeci.

Do kupowania akcji zachęcił raport z rynku pracy. Jak podał Departament Pracy liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w maju o 559 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 650 tys. i wobec wzrostu o 278 tys. w kwietniu. Wprawdzie dane wypadły nieco słabiej od oczekiwań, ale jednak pokazały zdecydowaną poprawę w odniesieniu do kwietnia, sugerując kontynuację odbicia w amerykańskiej gospodarce po pandemii koronawirusa.

"Chociaż wzrost liczby miejsc pracy był nieco skromny w stosunku do oczekiwań, dobrą wiadomością jest odbicie po rozczarowującym wyniku z zeszłego miesiąca. Ogólnie rzecz biorąc, dzisiejszy raport to krok we właściwym kierunku" - powiedział Charlie Ripley, starszy strateg inwestycyjny w Allianz Investment Management.

To, że dane nie były nadmiernie optymistyczne, również jest czynnikiem pozytywnym z punktu widzenia inwestorów na rynku akcji, bo odsuwa w czasie odejście Fed od ultrałagodnej polityki monetarnej.

"Ekonomiści byli nieco zbyt optymistyczni co do tempa, w jakim się tutaj poruszamy. Znalezienie pracy zajmuje ludziom trochę czasu. Nie ma powodu, aby Fed podejmował działania zbyt szybko, a zatem jest to również dobra wiadomość dla rynków obligacji i akcji" - powiedziała Kathy Jones, szefowa działu stałego dochodu w Charles Schwab.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 5,8 proc., oczekiwano 5,9 proc. wobec 6,1 proc. miesiąc wcześniej. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w maju o 2 proc. rdr, a mdm wzrosły o 0,5 proc. vs. konsensus +1,6 proc. i +0,2 proc.

"Ogólnie rzecz biorąc, rynek jest nadal bardzo byczo nastawiony. Konsensus jest taki, że istnieje dość ograniczone ryzyko, iż Fed zapowie jakieś działania" - powiedział Kyle Rodda, analityk rynku w IG.

Solidne dane z rynku pracy pomogły również rynkowi ropy naftowej. Notowania lipcowych kontraktów na gatunek Brent poszły w górę 0,8 proc. do 71,89 USD/b i znalazły się na najwyższym poziomie od dwóch lat. Lipcowe kontrakty na gatunek WTI poszły w górę o 1,2 proc. do 69,62 USD za baryłkę. Notowania były najwyższe od października 2018 roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl