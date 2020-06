USA: Główne indeksy zakończyły sesję odrobieniem strat; pomógł Fed

Poniedziałkowa sesja na nowojorskich giełdach przebiegała pod znakiem spadków, ale w końcówce główne indeksy odrobiły straty. Sygnałem do kupna akcji była zapowiedź Fed, że w USA zostaną wprowadzone nowe instrumenty, które miałyby podreperować gospodarkę.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zyskał 0,62 proc. i wyniósł ostatecznie 25 763,16 pkt. S&P 500 zwyżkował 0,83 proc. i wyniósł 3066,59 pkt. Natomiast Nasdaq Comp. poszedł w górę 1,43 proc. do 9726,02 pkt.

Fed ogłosił, że będzie kupował obligacje korporacyjne. W marcu bank centralny zapowiadał, że będzie skupował ETF-y inwestujące w obligacje korporacyjne. Pomogło to wtedy w mocnym odbiciu rynków. Teraz stało się podobnie, ponieważ zapowiedzi kierownictwa Rezerwy Federalnej zostały odebrane jako sygnał, że Bank Centralny jest gotowy w dalszym ciągu wspierać amerykańską gospodarkę.

"Fed zawsze stara się pokazywać, kto tutaj rządzi. Za każdym razem udowadnia, że może zrobić więcej i że jest to efektywne. To jest kluczowy motor dla wzrostów" - uważa Ilya Feygin, starszy strateg WallachBeth Capital.

W ciągu poniedziałkowej sesji największe spadki notował sektor energii - Chevron i Exxon Mobil traciły po 3 proc. Zniżkowały także banki - Citigroup i Wells Fargo były po 3,5 proc. na minusie.

"Jestem przekonany, że jeśli liczba przypadków znowu wzrośnie, uczestnicy rynku dokonają ponownej oceny wycen rynkowych i ich założeń. Moim zdaniem rynek ocenia zbyt optymistyczne możliwe ożywienie, a weryfikacja tych założeń może nastąpić wcześniej niż później" - ocenił Stephane Ekolo, strateg ds. akcji w TFS Derivatives.

"W globalnej gospodarce może być raczej pick-up w kształcie litery +U+. Wzrost może być powolny i niejednolity" - ocenił David Bloom, szef strategii walutowej w HSBC Holdings.

W USA w ponad 20 stanach zaobserwowano wzrost liczby nowych zakażeń. W niedzielę czwarty dzień z rzędu Alabama zgłosiła rekordową liczbę nowych przypadków. Alaska, Arizona, Arkansas, Kalifornia, Floryda, Karolina Północna, Oklahoma i Karolina Południowa odnotowały rekordową liczbę nowych przypadków w ciągu ostatnich trzech dni.

Fed uruchomił rejestrację dla banków w zapowiadanym programie pożyczkowym o wartości 600 mld USD dla małych i średnich firm - podał w poniedziałek bostoński Fed w komunikacie na stronie internetowej. Rezerwa Federalna zachęca pożyczkodawców, by jak najszybciej rozpoczęli udzielanie kredytów firmom.

Banki mogą teraz zarejestrować się za pośrednictwem strony Fedu w Bostonie, który będzie zarządzał programem. W komunikacie podano, że wkład Banku Centralnego w pożyczki wyniesie 95 proc.

W ramach programu Rezerwa Federalna ma zamiar udzielić pożyczek do wartości 600 miliardów dolarów, dla firm zatrudniających do 15 tys. pracowników lub mających do 5 mld USD przychodów w zeszłym roku. Pożyczki będą miały wielkość od 250 tys. USD do 300 mln USD.

We wtorek wystąpienie przed senacką Komisją Bankową rozpocznie prezes Rezerwy Federalnej USA Jerome Powell, a w środę będzie przemawiał przed Komisją Finansową Izby Reprezentantów.

Analitycy oczekują, że podczas swoich wystąpień Powell podtrzyma ostrożną prognozę dla perspektyw wzrostu PKB w USA, którą Fed wydał po posiedzeniu w zeszłą środę.

"Nie wydaje mi się, aby Powell zmienił przekaz. Jeśli spróbowałby to zrobić, mógłby np. zostać oskarżony przez Demokratów o podporządkowanie się woli politycznej władz" - wskazała Jennifer Lee, starsza ekonomistka w BMO Capital Markets.