USA: : Indeksy na giełdach wzrosły trzecią sesję z rzędu

Notowania na Wall Street zwyżkowały na koniec sesji we wtorek. To trzeci dzień, w którym giełdy zamykają się na plusach, lecz główne indeksy nadal są na drodze do zakończenia miesiąca ze spadkiem. Inwestorzy analizują najnowsze dane makro oraz czekają na odczyty inflacji PCE i rynku pracy USA.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,85 proc. i wyniósł 34.852,67 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,45 proc. i wyniósł 4.497,63 pkt. Indeks wzrósł po raz trzeci z rzędu.

Nasdaq Composite zyskał 1,74 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.943,76 pkt.

Dow jest na drodze, aby zakończyć sierpień ze spadkiem o 1,9 proc.. S&P 500 i Nasdaq są na minusach odpowiednio o 1,9 proc. i 2,8 proc..

"W tej chwili mamy na rynku wiele tematów do przetrawienia, ponieważ odbiliśmy nieco w dół od dotychczasowych maksimów. Traderzy wracają po wakacjach do swoich biurek, przeglądają swoje portfele i dokonują ponownie alokacji swoich pozycji pod koniec miesiąca" - powiedział Chris Barto, analityk inwestycyjny w Fort Pitt Capital.

We wtorek zwyżkowały zwłaszcza spółki IT, wraz ze spadkiem rentowności obligacji USA. Nvidia zyskała 4 proc., a Mety o 2,5 proc.

Notowania Oracle zwyżkowały o 3,5 proc. po tym, jak UBS podniósł rekomendację dla akcji spółki do "kupuj" z "neutralnie".

Akcje Best Buy wzrosły o 4 proc. po opublikowaniu lepszych od oczekiwań wyników kwartalnych.

Verizon i AT&T wzrosły o około 4 proc. każda po tym, jak Citi podniósł rekomendacje dla akcji spółek telekomunikacyjnych do "kupuj" z "neutralnie".

Inwestorzy analizują dane makro z USA.

Liczba nieobsadzonych etatów w USA, według ankiety JOLTS, w lipcu wyniosła 8,827 mln wobec 9,165 mln odnotowanych miesiąc wcześniej po korekcie z 9,582 mln. Oczekiwano, że liczba wolnych miejsc pracy wyniesie 9,465 mln.

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów Conference Board spadł w sierpniu do 106,1 pkt. z 114 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie ze 117 pkt. Oczekiwano 116 pkt.

W dalszej części tygodnia w USA zostaną opublikowane informacje z krajowego rynku pracy, w strefie euro wskaźnik CPI, a w Chinach PMI.

Ekonomiści wskazują, że pomimo zysków giełdowych indeksów w tym tygodniu, światowe wskaźniki są na "dobrej drodze" do zaliczenia sierpnia jako najgorszego miesiąca od prawie roku, ponieważ bankierzy centralni na świecie są w dalszym ciągu zdeterminowani, aby stłumić wysoką inflację.

W takiej sytuacji wskaźniki makro z gospodarek nabierają dla inwestorów większego znaczenia niż zwykle.

"Na rynkach to będzie krytyczny tydzień. Poznamy w tym tygodniu kilka ważnych wskaźników makro, które w pewnym sensie dadzą nam szansę na ponowną ocenę pozycjonowania portfela, a Fed dokona ponownej oceny swojej polityki monetarnej, czy postępuje właściwie" - ocenił w Bloomberg TV Jack McIntyre, manager portfela w Brandywine Global Investment Management.

"Dane z rynku pracy stają się istotniejsze od danych o inflacji. Każda niespodzianka wskazująca na dalszą siłę rynku pracy USA będzie wzmacniać przekonania o możliwości dalszych podwyżek stóp proc. przez Fed" - powiedział Joachim Klement, strateg Liberum.

Dolar osłabia się o 0,6 proc. wobec koszyka walut do 103,43 pkt.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 81,22 USD za baryłkę, po wzroście o 1,4 proc., a październikowe futures na Brent rosną o 1,3 proc. do 85,47 USD/b.

