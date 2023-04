USA: Indeksy na Wall Street głównie w górę; wzrosty sektora energii

Na amerykańskich giełdach były w poniedziałek głównie wzrosty, spore zwyżki zanotował sektor paliwowy. Trwa ocena działań państw sojuszu OPEC+, które mogą skomplikować walkę banków centralnych na świecie z utrzymującą się wysoką inflacją.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,98 proc. i wyniósł 33.601,15 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,37 proc. i wyniósł 4.124,51 pkt. Indeks wzrósł czwartą sesję z rzędu.

Nasdaq Composite spadł o 0,27 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.189,45 pkt.

Na rynkach trwa ocena działań OPEC+ po tym, jak Arabia Saudyjska i inni producenci ropy z sojuszu zapowiedzieli w niedzielę dobrowolną redukcję wydobycia ropy naftowej od maja do końca 2023 r. Równolegle Rosja zadeklarowała wydłużenie podobnych ograniczeń do końca roku.

"Wyższa cena ropy jest oczywiście dobra dla producentów energii, a sugestia, że może to prowadzić do wyższych stóp procentowych, jest dobrą wiadomością dla banków, ponieważ wyższe stopy procentowe ułatwiają im zarabianie pieniędzy. Jednak gdzie indziej nie jest to tak dobra wiadomość, ponieważ zaostrzona polityka pieniężna pociągnie za sobą popyt w dół, potencjalnie ograniczając wydatki" - powiedział Stuart Cole, główny ekonomista w Equiti Capital.

Analitycy Goldman Sachs podwyższyli swoje szacunki cen ropy Brent - do 95 USD za baryłkę pod koniec 2023 i do 100 USD/b w grudniu 2024 r.

"Myślę, że OPEC+ chce się upewnić, że nadwyżki ropy nie przeciągną się na drugą połowę 2023 r., ponieważ oceniają, że wtedy nastąpi prawdopodobnie spowolnienie gospodarcze" - powiedział Samy Chaar, główny ekonomista Lombard Odier . "Decyzja OPEC+ podsyciła obawy, że inflacja okaże się długotrwałym problemem dla banków centralnych" - powiedział strateg ING FX Francesco Pesole.

Kontrakty terminowe stopę funduszy federalnych Fed wskazują na ponad 60-proc. prawdopodobieństwo podwyżki stóp proc. o 25 pb na majowym posiedzeniu banku centralnego USA.

"Inflacja może osiągnąć szczyt nieco wyżej niż oczekiwano, co może oznaczać, że Fed będzie kontynuował podwyższenie stóp znacznie ostrzej i na dłuższy czas, niż wielu się obecnie spodziewa" - powiedział Paul Nolte, starszy doradca ds. majątkowych i strateg rynkowy w Murphy & Sylvest.

"Obecna sytuacja makroekonomiczna nie sprzyja znaczącym rajdom giełdowym: gospodarka jest skazana na recesję, ponieważ konsumenci wyraźnie słabną, kredyty wkrótce staną się brzydkie, niepewność co do kosztów energii pozostanie przez jakiś czas podwyższona, a polityka pieniężna restrykcyjna na dłużej" - powiedział starszy analityk rynku w OANDA Ed Moya.

Zwyżkowały akcje producentów ropy naftowej. Chevron wzrósł o 4 proc., Exxon Mobil o 5,5 proc., Marathon Oil o 9,5 proc., a Halliburton o ponad 6 proc.

Tesla spadła o 7 proc. po tym, jak wzrost sprzedaży kwartał do kwartału producenta pojazdów elektrycznych był niewielki, pomimo obniżek cen.

Dolar osłabia się o 0,44 proc. wobec koszyka walut do 102,06 pkt.

Rentowność 10-letnich UST spada o 7 pb. do 3,42 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj są wyceniane po 80,30 USD za baryłkę, po wzroście o 6,11 proc., a majowe futures na Brent zwyżkują o 6,1 proc. do 84,75 USD/b.

