Kolejna spadkowa sesja na Wall Street

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się zniżkami indeksów Dow Jones i S&P 500 po mocnych spadkach w poniedziałek. Inwestorzy czekają na środową decyzję ws. polityki monetarnej Rezerwy Federalnej USA.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 0,5 proc. i wyniósł 30.364,83 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,38 proc. i wyniósł 3.735,48 pkt. W poniedziałek indeks spadł o 3,88 proc. i znalazł się w strefie bessy. Od poprzedniego szczytu indeks zanotował zniżkę o ponad 21 proc.

Nasdaq Composite wzrósł o 0,18 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.828,35 pkt.

"Perspektywy dla wzrostu PKB wciąż są owiane niepewnością, moim zdaniem, więc nie wierzę, że widzieliśmy już najniższe poziomy na rynku akcji" - powiedział James Athey, dyrektor inwestycyjny w Abrdn.

We wtorek akcje Oracle drożały o ponad 10 proc. po tym, jak firma informatyczna poinformowała o wzroście zysków spowodowanym znacznym wzrostem popytu w swojej działalności, związanej z chmurą danych.

Kurs akcji Twittera lekko wzrósł po wiadomości, że Elon Musk weźmie udział w czwartkowym spotkaniu pracowników.

Zyskiwały akcje Boeinga i McDonald's.

W środę o 20.00 czasu polskiego opublikowany zostanie komunikat po posiedzeniu Rezerwy Federalnej USA, a 20.30 prezes J. Powell będzie miał konferencję prasową. Rynki widzą teraz ponad 90-proc. szansę na podwyżkę stóp procentowych o 75 pb na posiedzeniu Fed - według FedWatch grupy CME, które śledzi zmiany na rynkach terminowych kontraktów na stopę funduszy federalnych.

"Zaledwie dwa dni temu nie wyobrażałem sobie przez sekundę, że będziemy poważnie rozmawiać o podwyżce o 75 punktów bazowych na posiedzeniu Fed w tym tygodniu, ale w ciągu jednej sesji rynek doprowadził do takiej możliwości, a Fed nie może jej teraz skorygować, nawet jeśli by chciał. Ich problem polega na tym, że jeśli w środę nie będzie podwyżki o 75 pb, Fed ryzykuje, że dojdzie do gołębiego szoku, co utrudni im pracę w przyszłości" - powiedział James Athey, dyrektor inwestycyjny w Abrdn.

"Ruch rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w kierunku 3,5 proc. pokazuje, że rosną obawy rynku, że Fed może dalej pozostawać w tyle za krzywą. To z kolei da Fedowi mniej miejsca na ogłoszenie zwycięstwa i złagodzenie podwyżek stóp. W rezultacie, naszym zdaniem, szanse na recesję w ciągu najbliższych sześciu miesięcy wzrosły" - napisali w raporcie stratedzy UBS pod przewodnictwem Marka Haefele.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w maju wzrosły o 0,8 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 10,8 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec są wyceniane po 118,4 USD za baryłkę, po spadku o ok. 2 proc., sierpniowe futures na Brent idą w dół o ponad 1 proc. do 120,6 USD/b.

