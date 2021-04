USA: Kolejny dzień wzrostów na Wall Street

Piątkowa sesja na Wall Street nie różniła się od kilku ostatnich i zakończyła się wzrostami. DJI i S&P 500 osiągnęły na zamknięciu kolejne historyczne rekordy. Inwestorzy oceniają najnowsze dane z największych gospodarek oraz wyniki spółek za I kw.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,48 proc., do 34.200,67 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł 0,36 proc., do 4.185,47 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 0,10 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.052,34 pkt.

Dla indeksów Dow Jones i S&P 500 to był czwarty wzrostowy tydzień z rzędu. Taka seria w przypadku Nasdaq trwa od trzech tygodni.

"Przekroczenie przez Dow granicy 34.000 pkt. jest sygnałem, że wobec pozytywnych perspektyw wzrostu PKB apetyt inwestorów skierował się na spółki bardziej zorientowane na wartość. Popyt na sektory przemysłowe i spółki zorientowane bardziej cyklicznie powinien się utrzymywać, ponieważ szczepionki są przyjmowane, a zyski mogą być wyższe niż pierwotnie oczekiwano" - powiedział Peter Essele, szef zarządzania portfelem w Commonwealth Financial Network.

Akcje Morgan Stanley spadały prawie 3 proc., mimo że zysk na akcję banku w pierwszym kwartale wyniósł 2,22 USD, a rynek oczekiwał 1,72 USD.

PNC Financial zyskał ponad 2 proc. po tym, jak bank pokazał lepsze od oczekiwań wyniki za pierwszy kwartał.

Notowania Bank of New York Mellon spadły 2,5 proc., mimo że zysk na akcję w pierwszym kwartale wyniósł 97 centów, powyżej oczekiwań na poziomie 87 centów.

W tym tygodniu również inne największe amerykańskie banki przedstawiły wyniki za pierwsze trzy miesiące 2021 roku, które okazały się lepsze od prognoz analityków. Wśród nich były m.in. Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup, Bank of America.

"Do tej pory sektor finansowy odnotował bardzo dobre wyniki, co może mieć kluczowe znaczenie dla tego sezonu. Wydaje się, że nastąpił nowy przypływ entuzjazmu, także dlatego, że mamy przerwę we wzroście krzywej rentowności. Jest to z pewnością pomocne w zakresie ryzyka" - powiedział Peter Cardillo, główny ekonomista rynkowy w Spartan Capital Securities.

Akcje Cisco Systems zwyżkowały 2 proc. Wolfe Research podniósł rekomendację dla akcji spółki do "przeważaj" z "neutralnie".

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w kwietniu wzrósł do 83 pkt. z 84,9 pkt. miesiąc wcześniej - podano we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano 89,6 pkt.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl