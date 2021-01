Kolejny dzień z rekordami na Wall Street

Piątkowa sesja na Wall Street, podobnie jak w poprzednich dniach, stała pod znakiem wzrostów i nowych rekordów głównych indeksów. Cały pierwszy tydzień 2021 roku amerykańskie giełdy zakończyły na plusach.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,18 proc. i wyniósł 31.097,97 pkt.

S&P 500 zwyżkował 0,55 proc. i wyniósł 3.824,68 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę 1,03 proc., do 13.201,97 pkt.

"Inwestorzy nie mogą się doczekać czegoś nowego, czyli prezydentury Bidena i perspektyw zwiększenia programu wydatków. Traderzy wybierają spółki cykliczne, a to napędza rynek, ale należy zachować ostrożność, ponieważ wzrosty zależą od ożywienia gospodarczego w nadchodzących kwartałach" - powiedział Francois Savary, dyrektor ds. inwestycji w Prime Partners.

"Inwestorzy czują się obecnie bardziej komfortowo, by podejmować ryzyko, biorąc pod uwagę, że zeszłoroczne czynniki ryzyka, czyli obawy o brexit i cykl wyborczy w USA, straciły moc oddziaływania. Teraz inwestorzy skłaniają się ku zwiększonemu prawdopodobieństwu nadejścia większej liczby bodźców fiskalnych ze strony Stanów Zjednoczonych w świetle zwycięstwa Demokratów w wyborach do Senatu w stanie Georgia" - ocenił Han Tan, analityk rynkowy FXTM.

Akcje Pfizera rosły 1 proc. Szczepionka przeciwko Covid-19, opracowana przez amerykański koncern Pfizer i niemiecką firmę BioNTech jest też skuteczna wobec niedawno odkrytych w Wielkiej Brytanii i RPA mutacji koronawirusa - zapewniło kierownictwo koncernu w oparciu o wstępne studium badawcze.

"Z pewnością w drugiej połowie tego roku będziemy świadkami zsynchronizowanego globalnego ożywienia. W tej chwili istnieje wiele obaw związanych z pandemią koronawirusa i zamieszaniem wokół szczepień, ale trzeba patrzeć szerzej" - powiedział analityk ING Carsten Brzeski.

Notowania Tesli rosły 4,5 proc. Akcje producenta samochodów elektrycznych idą w górę dziesiątą sesję z rzędu. CEO spółki Elon Musk stał się dzięki temu najbogatszym człowiekiem na świecie, z majątkiem szacowanym na około 185 mld USD.

Micron zwyżkował 3,5 proc. Spółka podała w raporcie finansowym, że zysk na akcję wyniósł 78 centów wobec oczekiwanych 71 centów.

Akcje Boeinga spadały 0,5 proc. Amerykański koncern lotniczy zgodził się zapłacić 2,5 miliarda dolarów w ramach procesowej ugody w związku z dwoma katastrofami samolotów typu 737 Max, w których łącznie zginęło 346 osób.

Kongres USA zatwierdził w czwartek głosy Kolegium Elektorów, uznając Demokratę Joe Bidena za zwycięzcę listopadowych wyborów prezydenckich. Inauguracja 46. przywódcy Stanów Zjednoczonych odbędzie się 20 stycznia.

W środę wieczorem zwolennicy prezydenta USA Donalda Trumpa wtargnęli do gmachu Kongresu, doprowadzając do wstrzymania posiedzenia amerykańskiego parlamentu. W starciach zginęło czterech demonstrantów i jeden policjant. Rannych zostało ok. 50 funkcjonariuszy policji. Zatrzymano 68 osób.

W nocy ze środy na czwartek media podały, że kandydaci Demokratów wygrali dwa pojedynki o Senat USA w Georgii, co pozwoli tej partii przejąć od Republikanów kontrolę nad izbą wyższą amerykańskiego parlamentu. Inwestorzy liczą, że Demokraci zasilą gospodarkę kolejnymi setkami miliardów dolarów w postaci kolejnego pakietu fiskalnego.

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych spadła w grudniu o 140 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 71 tys. i wobec wzrostu o 336 tys. w listopadzie po rewizji z +245 tys.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 6,7 proc., oczekiwano 6,8 proc. wobec 6,7 proc. miesiąc wcześniej.

Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w grudniu: o 5,1 proc. rdr i o 0,8 proc. mdm vs. konsensus +4,4 proc. i +0,2 proc.

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 88,15 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 1,9 mln.

Liczba przypadków zakażeń koronawirusem przekroczyła w Europie 25 mln - podała agencja Reutera, powołując się na własne obliczenia. W kilku krajach przywrócono lub przedłużono lockdown z uwagi na trudności miejscowej służby zdrowia.

Czwartek był najtragiczniejszym dniem epidemii koronawirusa w USA; na Covid-19 zmarło w ciągu doby 3998 Amerykanów - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Równocześnie wykryto ponad 265 tysięcy nowych zakażeń SARS-Cov-2. W sumie w Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 21,5 miliona przypadków SARS-CoV-2 i prawie 365 tysięcy zgonów z powodu koronawirusa. Zaszczepiono ok. 6 mln osób.

Liczba osób hospitalizowanych w USA z powodu Covid-19 jest najwyższa od początku pandemii - to około 132 tysiące. Sytuacja przedstawia się dramatycznie w Kalifornii - w Los Angeles z powodu koronawirusa zgon następuje co 15 minut.

Aż 1162 zgony z powodu Covid-19 zarejestrowano w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii, co jest drugim najwyższym bilansem od początku epidemii w tym kraju. Wykryto też 52 618 nowych zakażeń koronawirusem.