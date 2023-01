USA: Komisja Dozoru Jądrowego (NRC) wydała certyfikat dla projektu małego reaktora modułowego firmy NuScale

Amerykańska Komisja Dozoru Jądrowego (NRC) wydała certyfikat dla projektu małego reaktora modułowego firmy NuScale Power - poinformowano na stronie NRC. Umowę z NuScale na wdrożenie technologii SMR w Polsce ma KGHM.

Moduł zasilający firmy NuScale Power jest pierwszym projektem z zakresu energetyki jądrowej rozporoszonej (SMR), certyfikowanym przez NRC i siódmym rodzajem reaktora, dopuszczonym do użytku w Stanach Zjednoczonych.

"SMR nie jest już pojęciem abstrakcyjnym" - powiedziała, cytowana w komunikacie NRC, dr Kathryn Huff z ministerstwa energii USA. "Jest prawdziwa i gotowa do wdrożenia dzięki ciężkiej pracy NuScale, społeczności uniwersyteckiej, naszych krajowych laboratoriów, partnerów branżowych i NRC. To innowacja w najlepszym wydaniu, którą zaczynamy tutaj w USA!" - dodała.

Wydanie certyfikatu ma znaczenie dla KGHM, które na początku 2022 r. zawarło z firmą NuScale umowę o wdrożeniu technologii SMR w Polsce. Przewiduje ona opracowanie i wybudowanie elektrowni zawierającej zespół co najmniej 6 reaktorów o łącznej mocy 462 MWe, z opcją do 12. Pierwsza faza inwestycji ma być ukończona do 2029 r.

NRC zaakceptowała wniosek NuScale o certyfikację projektu SMR w marcu 2018 r., a ostateczną ocenę techniczną wydała w sierpniu 2020 r. Następnie Komisja NRC głosowała nad certyfikacją projektu 29 lipca 2022 r.

Komisja Dozoru Jądrowego poinformowała także, iż NuScale pracuje obecnie nad zwiększeniem mocy każdego modułu z 50 do 77 megawatów bezemisyjnej energii elektrycznej. Oczekuje się, że wniosek w tej sprawie zostanie przez NRC rozpatrzony jeszcze w tym roku.

Ministerstwo energii USA przekazało od 2014 roku ponad 600 milionów dolarów na wsparcie projektu. Oczekuje się, że pierwszy moduł zostanie uruchomiony do 2029 r., a cała sześciomodułowa elektrownia NuScale VOYGR w Idaho Falls będzie działać w następnym roku.

Na początku stycznia br. polska Państwowa Agencja Atomistyki poinformowała PAP, że prowadzi analizę wniosków o ocenę technologii SMR złożonych przez KGHM i Orlen w lipcu 2022 r. Dodała, że za wcześnie na konkluzje - prezes PAA wydaje opinię w ciągu 6 miesięcy, w sytuacjach skomplikowanych czas ten można wydłużyć do 9 miesięcy.

8 lipca 2022 r. Orlen Synthos Green Energy (OSGE) spółka z grupy PKN Orlen złożyła wniosek o ocenę technologii SMR do Państwowej Agencji Atomistyki (PAA). Tego dnia swój wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki o ocenę technologii SMR złożył również KGHM. Orlen ma wyłączność w Polsce na wykorzystanie technologii BWRX-300 amerykańskiego GE Hitachi Nuclear Energy. Komercjalizacją technologii mikro i małych reaktorów jądrowych zajmuje się ORLEN Synthos Green Energy.

