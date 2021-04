USA: Końcówka sesji na Wall Street pod znakiem spadków

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi spadkami, chociaż przez większą część dnia indeksy kontynuowały zwyżki po nowych rekordach w poniedziałek. Inwestorzy oceniają perspektywy dla wzrostu PKB na świecie na najbliższe miesiące.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,29 proc., do 33.430,24 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł 0,10 proc., do 4.073,94 pkt.

Nasdaq Composite stracił 0,05 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.698,38 pkt.

"Uważamy, że inwestorzy nie powinni obawiać się wejścia indeksów na rekordowe poziomy. Zalecamy dalsze pozycjonowanie się na handel reflacyjny, w miarę nabierania tempa przez ożywienie gospodarcze w USA" - powiedział Mark Haefele, dyrektor ds. inwestycji w UBS Global Wealth Management.

"Szczepienia wykonywane są w rekordowym tempie, a historyczne działania stymulacyjne Kongresu utorowały drogę do dalszego wzrostu rynku" - powiedział Chris Larkin, dyrektor zarządzający ds. produktów handlowych i inwestycyjnych w E-Trade Financial.

Zdaniem analityków, powodem do optymizmu jest to, że covidowa zima zbliża się do końca, a dzięki szczepionkom widać światło na końcu tunelu.

"Wydaje się, że w gospodarce zapanowała wiosna. Trend, zgodnie z którym sektory wrażliwe na dane ekonomicznie osiągają lepsze wyniki będzie się utrzymywał, jeśli gospodarka będzie się dalej rozwijać" - powiedział Darren Schuringa, dyrektor generalny ASYMmetric ETF.

W przyszłym tygodniu duże banki, w tym JPMorgan i Goldman Sachs rozpoczną sezon publikacji wyników za pierwszy kwartał przez amerykańskie spółki. Analitycy prognozują, że łączne zyski firm wzrosną rok do roku o 24,2 proc., w porównaniu ze wzrostem o 3,8 proc. w czwartym kwartale.

Akcje Illuminy rosły 8,5 proc. Firma opublikowała wstępne prognozy zysku dotyczące bieżącego kwartału i całego roku, które przewyższają obecne szacunki analityków.

Notowania Cara Therapeutics rosły 15 proc. po wiadomości, że akcje firmy farmaceutycznej zostaną dodane do indeksu S&P SmallCap 600 od środy.

Snap szedł w górę o 7 proc. Atlantic Equities podniósł rekomendację dla akcji spółki do "przeważaj" z "neutralnie".

Tesla spadała 0,5 proc. Według Craiga Irwina, starszego analityka Roth Capital, akcje Tesli są warte tylko 150 USD za sztukę.

