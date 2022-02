USA: Lekkie spadki na nowojorskich giełdach, w centrum uwagi Fed i Ukraina

Poniedziałkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się niewielkimi spadkami głównych indeksów. Inwestorzy obserwują napiętą sytuację geopolityczną wokół Ukrainy i spekulują o tempie zacieśnienia polityki pieniężnej w USA.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,49 proc. i wyniósł 34 566,17 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 0,38 proc. i wyniósł 4401,67 pkt. Nasdaq Composite nie zmienił się i zamknął sesję na poziomie 13 790,92 pkt.

Analitycy Goldman Sachs prognozują, że w 2022 roku indeks S&P 500 osiągnie poziom 4900 punktów wobec zakładanych wcześniej 5100 pkt. Oznaczałoby to stopę zwrotu dla tego indeksu o 2,8 proc. w stosunku do poziomu z początku stycznia. W ocenie Goldman Sachs, spodziewany wzrost stóp procentowych w USA będzie wywierał presję na wyceny akcji.

Kwestia ukraińska wydaje się nieco mniej ciążyć giełdom za Oceanem (niż w Europie, gdzie główne indeksy spadły po ponad 2 proc.). W USA z kolei dużo miejsca poświęca się analizie przyszłych ruchów ze strony Rezerwy Federalnej.

"Chociaż ryzyko konfliktu na Ukrainie jest wysokie, to powinien mieć on ograniczony wpływ na globalne rynki akcji, ale prawdopodobnie zwiększy jastrzębie podejście bankierów centralnych" - powiedział Marko Kolanovic, główny strateg rynków globalnych w JPMorgan.

"Prawdziwe obawy wiążą się z tym, że Chiny wesprą Rosję i relacje na linii USA-Chiny nadal będą się pogarszać. Właśnie to jak zmienią się relacje Stanów Zjednoczonych z innymi potęgami gospodarczymi jest przedmiotem największych obaw" - dodał Robert Cantwell, główny strateg inwestycyjny w Upholdings.

Najlepiej radził sobie w poniedziałek sektor dóbr wyższego rzędu, w tym spółki motoryzacyjne, usługi konsumenckie, a także IT. Prawie 2 proc. tracił w ciągu dnia szeroki sektor paliwowo-energetyczny.

Rosły akcje spółek technologicznych pomimo wzrostu rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Amazon zyskał 3 proc., Tesla podrożała prawie 4 proc. Po około 4 proc. rosły też akcje Netfliksa i Zoom Video. Producent półprzewodników Nvidia zyskał 3,5 proc.

W rozpoczynającym się tygodniu wyniki podadzą m.in. Nvidia, Walmart, Shopify i AMC.

W piątek w jastrzębim tonie wypowiedział się szef Fed z St. Louis James Bullard. Jego zdaniem FOMC powinien do lipca skokowo podwyższyć stopy procentowe o 100 pb (obecnie 0-0,25 proc.), żeby utrzymać swoją wiarygodność ze względu na wyższą od oczekiwań inflację. O potrzebie bardziej agresywnej polityki Rezerwy Federalnej w celu zwalczania inflacji prezes Bullard mówił również w poniedziałek w telewizji CNBC.

"Jestem przekonany, że potrzebujemy przyspieszyć wychodzenie z polityki akomodacyjnej, z którą mieliśmy wcześniej do czynienia. Zostaliśmy zaskoczeni skalą wzrostu inflacji. Jest ona bardzo wysoka. Na szali jest nasza wiarygodność i musimy zareagować na dane. Jednak jestem też przekonany, że jesteśmy w stanie działać w sposób zorganizowany i bez szkodzenia gospodarce" - powiedział James Bullard.

Również w ocenie Toma Barkina z Fed Richmond nadszedł czas na normalizację polityki Rezerwy, z uwagi m.in. na przyspieszające płace w sektorze usług.

Rynek wycenia obecnie, że Fed podwyższy stopy na najbliższym posiedzeniu w marcu o 50 pb., a w całym 2022 r. łącznie o ok. 170 pb. Ekonomiści Goldman Sachs po publikacji tych danych podnieśli swoją prognozę podwyżek stóp procentowych w USA do siedmiu ruchów w 2022 roku z zakładanych wcześniej pięciu.

W czwartek Departament Pracy poinformował, że w styczniu inflacja wzrosła o 7,5 proc., co jest największym jej wzrostem od 1982 roku.

Po wypowiedzi Bullarda rentowność 2-letnich Treasuries powiększyła wcześniejsze zwyżki do 10 pb., do poziomu 1,60 proc. W górę idzie cała amerykańska krzywa, przy czym na krótszym końcu wzrosty dochodowości są najmocniejsze. Rentowność 10-letnich Treasuries rośnie o 5 pb. do 1,98 proc.

Dolar umacnia się względem koszyka o 0,15 proc. do 96,22 pkt., a względem euro o 0,3 proc. do 1,131/USD.

