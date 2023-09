USA: Lekkie spadki na Wall Street

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się lekkimi spadkami głównych indeksów, a inwestorzy w dalszym ciągu obawiają się kolejnych podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz perspektywy recesji w amerykańskiej gospodarce.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,31 proc. i wyniósł 33.964,31 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,23 proc. i wyniósł 4.320,06 pkt.

Nasdaq Composite stracił 0,09 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.211,81 pkt.

W skali całego tygodnia S&P 500 stracił 2,8 proc., Nasdaq spadł o 3,5 proc., a Dow spadł o 1,8 proc.

"Perspektywa utrzymania wyższych stóp procentowych na dłużej przyprawiała inwestorów o ciągły ból głowy. Wielu miało nadzieję, że pod koniec 2023 roku będziemy mieli jaśniejszy obraz tego, kiedy zaczną się obniżki stóp procentowych" - powiedział Russ Mould, dyrektor inwestycyjny w AJ Bell.

"Ważniejsze niż same podwyżki stóp proc. przez Fed jest to czy nastąpi recesja w USA, czy nie. Byłoby to niezwykłe osiągnięcie, gdyby udało się jej uniknąć, ale wydaje się to mało prawdopodobne. Jeśli miałaby nastąpić recesja, rynek akcji nie jest na nią przygotowany" - powiedział Wolf von Rotberg, strateg kapitałowy w Bank J. Safra Sarasin.

Według narzędzia FedWatch CME Group 74 proc. inwestorów spodziewa się, że stopy proc. w USA pozostaną bez zmian po posiedzeniu na przełomie października i listopada, natomiast 55 proc. spodziewa się takiej decyzji w grudniu.

Inwestorzy śledzą wiadomości z Kongresu USA po tym, jak przywódcy Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów ogłosili w czwartek przerwę w obradach izby, budząc obawy, że prawodawcy nie przyjmą ustawy mającej na celu uniknięcie zawieszenia działalności rządu federalnego. Uczestnicy rynku obawiają się, że takie zawieszenie zaszkodzi wzrostowi PKB w czwartym kwartale.

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł we wrześniu 50,1 pkt. wobec 50,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 50,4 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł we wrześniu 48,9 pkt. wobec 47,9 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 48,2 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez S&P Global, wyniósł we wrześniu 50,2 pkt. wobec 50,5 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 50,7 pkt.

Ze spółek Activision Blizzard wzrósł o prawie 2 proc. po tym, jak brytyjski organ antymonopolowy stwierdził, że dokonane zmiany w umowie przejęcia firmy przez Microsoft za 69 mld USD otwiera drzwi do zawarcia największej w historii fuzji w branży gier.

Ford zyskał ponad 2 proc. po nieoficjalnych informacjach, że zarząd producenta aut osiągnął postępy w negocjacjach ze strajkującymi związkowcami.

Akcje notowanych na giełdzie chińskich firm, w tym PDD Holdings, JDCom, Li Auto i Baidu, rosły od 3,5 proc. do 4,5 proc. w związku z nadziejami na odbicie wzrostu gospodarczego w Chinach.

Alibaba zyskała prawie 5 proc. po informacjach, że oddział logistyczny firmy Cainiao już w przyszłym tygodniu ma zamiar złożyć wniosek o pierwszą ofertę publiczną w Hongkongu.

Wayfair stracił 2 proc. chociaż początkowo zyskiwał po tym, jak Bernstein podwyższył rekomendację dla akcji rośnie internetowego sprzedawcy mebli do "równoważ" z "niedoważaj", powołując się na poprawę wzrostu przychodów i marż.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 90,36 USD za baryłkę, po wzroście o 0,81 proc., a listopadowe futures na Brent rosną o 0,33 proc. do 93,61 USD/b.