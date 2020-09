USA: Lekkie wzrosty na Wall Street

Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się lekkimi wzrostami głównych indeksów. Inwestorzy liczą na szybkie opracowanie szczepionki na koronawirusa i śledzą najnowsze dane z gospodarki.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,01 proc. do 27.995,60 pkt. S&P 500 zwyżkował o 0,52 proc. do 3.401,20 pkt.

Nasdaq Comp. wzrósł o 1,21 proc. do 11.190,32 pkt.

"Rynek stara się za wszelką cenę udowodnić, że zapał do kupowania akcji nadal się utrzymuje" - powiedział Frank Cappelleri, dyrektor wykonawczy Instinet.

"Na rynku widać więcej pewności, a sentyment poprawia się ze względu na dane gospodarcze, aktywność M&A i wiadomości dotyczące prac nad szczepionką na koronawirusa" - dodał Yousef Abbasi, strateg ds. rynków światowych w StoneX.

Ponad 1 proc. spadały w ciągu dnia akcje Apple, który zademonstrował swoje nowe urządzenia, w tym nową ósmą generację iPadów, nowy model Apple Watch oraz nowy iPad Air. Na zamknięciu akcje Apple zanotowały wzrost o 0,16 proc.

Inne duże spółki technologiczne zyskiwały na wartości. Ponad 1 proc. zyskał Microsoft, Facebook i Amazon, który poinformował o nowej platformie dla sprzedaży dóbr luksusowych. Netflix zyskał 4 proc.

Odrabianie wcześniejszych mocnych strat kontynuowała Tesla. We wtorek akcje producenta samochodów elektrycznych podrożały 9 proc., dzień wcześniej zyskały ponad 12 proc.

Na wartości zyskiwały też akcje spółek z sektora real estate oraz firmy użyteczności publicznej, paliwowe i przemysłowe.

Notowania producenta ciężarówek elektrycznych Nikola spadały o 6 proc. po tym, jak SEC (Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych) poinformowała, że rozpatrzy doniesienie krótkiego sprzedawcy dotyczące domniemanego oszustwa ze strony spółki.

Akcje Carnival Corp. traciły 8,5 proc. Spółka podała w raporcie kwartalnym, że skorygowana strata netto wyniosła 1,7 mld USD.

Notowania Nvidii rosły o 5 proc. Needham podniósł cenę docelową dla akcji spółki do 700 USD z 600 USD.

Akcje Kraft Heinz zwyżkowały o 1,5 proc. Dziennik "Wall Street Journal" poinformował, że spółka planuje obniżyć koszty o 2 mld USD w ciągu najbliższych pięciu lat.

We wtorek rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rezerwy Federalnej USA. Analitycy oczekują jedynie drobnych korekt w języku komunikatu po spotkaniu po tym jak w zeszłym miesięcu członkowie Fed wprowadzili nową strategię dotyczącą spełnienia celu inflacyjnego. Decyzja Rezerwy Federalnej o możliwości dłuższego tolerowania inflacji wyższej niż 2 proc. odczytywana jest jako sygnał, że stopy procentowe jeszcze długo pozostaną na niskim poziomie.

Fed ma także przedstawić aktualizację swoich prognoz dotyczących stanu amerykańskiej gospodarki oraz perspektyw dla stóp procentowych, które po raz pierwszy obejmą też 2023 rok.

50-osobowa grupa Demokratów i Republikanów zapowiedziała publikację projektu pakietu stymulacyjnego w wysokości 1,52 biliona dolarów, będący próbą przełamania trwającego kilka miesięcy impasu w negocjacjach nad nową rundaą pomocy dla gospodarki.

Ekonomiści Morgan Stanley uważają, że całkowite niepowodzenie Republikanów i Demokratów w zakresie uzgodnienia nowej rundy bodźców fiskalnych w USA opóźniłoby o sześć miesięcy czas potrzebny gospodarce na odzyskanie możliwości produkcyjnych sprzed Covid-19.

Produkcja przemysłowa w USA w VIII wzrosła o 0,4 proc. mdm. Oczekiwano +1 proc. mdm, wobec: +3,5 proc. w VII, po korekcie z +3 proc. Przetwórstwo przemysłowe wzrosło o 1 proc. mdm. Prognozowano +1,3 proc., wobec 3,9 proc. miesiąc wcześniej, po rewizji z 3,4 proc.

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem na świecie przekroczyła w ciągu ostatnich 24 godzin 29,2 mln - wynika z bilansu agencji Bloomberga. W ciągu siedmiu miesięcy pandemii zmarło na Covid-19 ponad 928 tys. osób.

Już 194 467 osób zmarło w Stanach Zjednoczonych na Covid-19 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Od wybuchu pandemii w USA zdiagnozowano ponad 6,55 mln zakażeń.

Zgodnie z najnowszymi prognozami University of Washington w Seattle do końca roku liczba Amerykanów, którzy umrą na Covid-19 przekroczy 400 tys. Do 3 listopada - dnia wyborów prezydenckich sięgnie ok. 257 tys.

Najwięcej wykrytych przypadków SARS-CoV-2 w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców odnotowuje się obecnie w Dakocie Północnej, Dakocie Południowej oraz Missouri. Najwięcej zgonów w ciągu minionych siedmiu dni zarejestrowano na Florydzie (759), w Teksasie (719) oraz w Kalifornii (656).