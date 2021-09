USA: Mocne spadki na giełdach w Nowym Jorku; najgorsza sesja Nasdaq od marca

Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła mocne spadki, Dow Jones stracił 570 punktów, a indeks Nasdaq zanotował najgorszy dzień od marca 2021 roku. Z powodu rosnących rentowności obligacji zniżkowały zwłaszcza spółki sektora IT.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 1,63 proc. do 34 299,99 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 2,04 proc. do 4352,63 pkt. Nasdaq Composite stracił 2,83 proc. i zamknął sesję na poziomie 14 546,68 pkt.

"Wzrost rentowności faworyzuje sektory cykliczne, takie jak finanse i energetyka, w stosunku do sektorów opartych na wzroście PKB, takich jak technologia, które odczuwają większy wpływ przyszłych przepływów pieniężnych z wyższych stóp na bieżącą wartość" - powiedział Mark Haefele, dyrektor ds. inwestycji w UBS Global Wealth Management.

Amazon spadał podczas wtorkowej sesji po 2,5 proc., a Microsoft, Alphabet, Facebook zniżkowały po ponad 3 proc. Na wartości tracili też producenci półprzewodników, w tym Nvidia, której akcje potaniały ponad 4 proc.

Akcje spółek technologicznych są postrzegane jako wrażliwe na rosnące rentowności. Analitycy wskazują, że akcje w sektorze IT spadają, bowiem wyższe rentowności utrudniają firmom technologicznym finansowanie swojego wzrostu i odkupowanie akcji.

"Kiedy widzimy takie spadki, to zazwyczaj jest to wielomiliardowy fundusz, który wyprzedza to, co zdaniem zarządzających funduszem, będzie oznaczać trzy do czterech proc. spadku w sektorze technologii" - ocenił Jim Cramer z CNBC.

ExxonMobil i Chevron rosły po 1 proc. w związku z wcześniejszym wzrostem cen ropy.

Akcje Forda rosły o 1 proc. po tym, jak firma ogłosiła plany budowy nowych zakładów produkcyjnych w USA.

Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych rosła o 6 pb do 1,55 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rosła o 9 pb do 2,08 proc. Rentowności obligacji w USA są najwyższe od czerwca.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 123 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 150 pb.

Rentowność 10-letnich obligacji wzrosła do najwyższych poziomów od czerwca, gdy Fed zasygnalizował w zeszłym tygodniu, że "wkrótce" zmniejszy swoje miesięczne zakupy obligacji o wartości 120 mld USD.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 75,44 USD za baryłkę, po spadku o 0,04 proc., a listopadowe futures na Brent idą w dół o 0,15 proc. do 79,44 USD/b. Brent na giełdzie ICE przekroczyła poziom 80 USD za baryłkę po raz pierwszy od X 2018 r.

Szef Fed Jerome Powell wskazywał w poniedziałek w tekście przemówienia, które wygłosi przed senacką Komisją Bankową we wtorek, że spełniono test inflacyjny, dotyczący zmniejszenia zakupów obligacji skarbowych, a test zatrudnienia jest "prawie spełniony".

Z kolei gubernator Fed Lael Brainard powiedziała, że rynek pracy w USA może niedługo spełnić kryteria do ograniczenia skupu aktywów.

Prezes nowojorskiego Fed John Williams wskazał zaś, że wkrótce może być uzasadnione ograniczenie skupu amerykańskich papierów dłużnych.

Minister finansów USA Janet Yellen ostrzegła we wtorek, że jeśli Kongres nie podniesie obecnego limitu długu publicznego, administracji zabraknie środków już 18 października, co oznaczałoby bankructwo. W poniedziałek podniesienie limitu zablokowali w Senacie Republikanie.

"Nie jest pewne, czy bylibyśmy w stanie nadal honorować wszystkie zobowiązania państwa po tej dacie" - napisała Yellen w liście do kongresmenów. Zastrzegła, że data 18 października jest oparta jedynie na szacunkach dotyczących zmiennych przepływów finansowych. Yellen ostrzegała wcześniej, że brak podniesienia limitu będzie oznaczać "gospodarczą katastrofę".

List wysłała po tym, jak w poniedziałek republikańscy senatorzy zablokowali ustawę zawierającą zapis o zawieszeniu obecnego limitu wraz z prowizorycznym budżetem zapewniającym krótkoterminową kontynuację obecnego budżetu. Taki prowizoryczny budżet musi być uchwalony do końca obecnego roku fiskalnego - który kończy się w czwartek z końcem września - by uniknąć tzw. shutdownu, czyli wstrzymania funkcjonowania większości instytucji federalnych.

