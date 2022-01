USA: Mocne spadki na Wall Street; liderem spółki technologiczne

Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się mocnymi spadkami indeksów, a liderem zniżek był sektor technologiczny. Ich wyprzedaży towarzyszą rosnące rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, które są na najwyższym poziomie od dwóch lat.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 1,51 proc., do 35 368,47 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 1,84 proc. i wyniósł 4577,11 pkt. Nasdaq Composite zniżkował 2,60 proc. i zamknął sesję na poziomie 14 506,90 pkt.

"Wobec wyższych stóp procentowych, w nadchodzących miesiącach inwestorzy powinni być przygotowani na ponowne wyzwanie dla części sektora technologicznego. Chociaż rosnące rentowności obligacji stanowią wyzwanie dla całego sektora technologicznego, inwestorzy muszą widzieć różnice między nierentownymi spółkami a firmami technologicznymi o dużej kapitalizacji, które mogą obronić marże zysków" - napisała w raporcie Seema Shah, główna strateg w Principal Global Investors.

"Wyższe stopy procentowe pozostaną z nami na dłużej, inwestorzy powinni brać pod uwagę te czynniki zarówno pod kątem kosztów kapitału, jak i wpływu na wyceny. Z tego względu wysoko wyceniane spółki technologiczne będą nadal znajdować się pod presją" - powiedziała Julie Bell, menedżerka portfela oraz starsza analityczka w Kanye Anderson Rudnick.

Według Refinitiv z 33 spółek z indeksu S&P 500, które do tej pory zgłosiły wyniki finansowe za czwarty kwartał prawie 70 proc. przebiło oczekiwania analityków. W tym tygodniu swoje dokonania przedstawią jeszcze m.in. Bank of America, UnitedHealth i Netflix.

Analitycy szacują stopę wzrostu zysków na poziomie 22,4 proc. dla indeksu S&P 500 w czwartym kwartale, przez co - według FactSet - byłby już czwartym z rzędu kwartałem ze wzrostem zysków powyżej 20 proc.

"Rynek nieco wyprzedził siebie pod względem wycen ilości podwyżek stóp procentowych na ten i przyszły rok, bowiem dane spowodują odwrót Fedu. Aby akcje spółek z branży technologicznej przestały spadać, zyski będą musiały pozytywnie zaskoczyć. Najwyraźniej ten miesiąc będzie sprawdzianem dla tego" - Altaf Kassam, szef strategii inwestycyjnej i badań na region EMEA w State Street Global Advisors.

"Otoczenie gospodarcze czwartego kwartału było pozytywne, co dobrze wróży wzrostowi zysków i przychodów. Prognozy firm również wskazują na utrzymującą się siłę popytu w 2022 roku, nawet jeśli wariant Omikron zakłóca obecnie pracę niektórych spółek" - powiedział dyrektor w UBS, Mark Haefele.

We wtorek spore spadki notował sektor IT - Meta spadła 3,7 proc., Amazon 2,5 proc., a Tesla o 2,5 proc. Powodem przeceny były rosnące rentowności obligacji skarbowych, są one na najwyższym poziomie od dwóch lat (1,87 proc.). 10-letnie obligacje rozpoczęły 2022 rok na poziomie 1,50 proc.

Microsoft spadł o 2,3 proc. po informacji, że firma zamierza przejąć Activision Blizzard, płacąc 95 USD za akcję, w całości za gotówkę. Ostatni kurs akcji producenta gier to 65,39 USD. Activision wzrósł około 25 proc.

Activision Blizzard to m.in. właściciel marek: "Warcraft," "Diablo, "Overwatch, "Call of Duty" i "Candy Crush". Po przejęciu Microsoft ma stać się trzecią co do wielkości firmą zajmującą się grami wideo na świecie pod względem przychodów, po Tencencie i Sony.

Akcje Goldman Sachs poszły w dół ponad 7 proc. Zysk na akcję banku w IV kw. 2021 r. wyniósł 10,81 USD,a rynek oczekiwał 11,73 USD. Bank zwiększył koszty operacyjne o 23 proc. z powodu wzrostu płac pracowników.

Notowania Alibaby spadły o 2 proc. po informacji Reutersa, że administracja Białego Domu prowadzi dochodzenie wobec jednostki w chmurze chińskiej firmy, aby sprawdzić, czy stanowi ona zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA.

Notowania Citrix Systems rosły o 6 proc. Bloomberg podał, że Elliott Investment Management i Vista Equity Partners prowadzą zaawansowane rozmowy na temat zakupu firmy programistycznej.

Gap spadł o 8 proc. - Morgan Stanley obniżył rekomendację dla akcji spółki do "niedoważaj" z "równoważ".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl