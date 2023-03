USA: Mocne spadki na Wall Street, sektor finansowy pod presją

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się mocnymi spadkami głównych indeksów. Silnie zniżkowały zwłaszcza największe banki i inne instytucje finansowe w oczekiwaniu na piątkową publikację danych z amerykańskiego rynku pracy, które mogą wyznaczyć dalsze decyzje w sprawie stóp proc.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 1,66 proc. i wyniósł 32.254,86 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 1,85 proc. i wyniósł 3.918,32 pkt.

Nasdaq Composite poszedł w dół o 2,05 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.338,35 pkt.

"Rynek w końcu zdaje sobie sprawę, że wyższe stopy procentowe pozostaną z nami na dłużej, a pomysł zwrotu w polityce Fedu w najbliższym czasie jest myśleniem życzeniowym. Gospodarka światowa jest bardziej odporna, niż wielu sądziło, co spowoduje, że inflacja będzie bardziej uporczywa. To sprawi, że docelowa stopa procentowa banków centralnych będzie wyższa. Inflacja spada, ale nie zbliża się do celu Fed na poziomie 2 proc., więc jest wiele do zrobienia, biorąc pod uwagę siłę gospodarki i wzrost płac" - powiedział w James Demmert, dyrektor ds. inwestycji w Main Street Research.

"Przeszliśmy od reżimu hiperpłynności do niższej płynności, od niskich stóp proc. do wyższych, a to generalnie nie jest dobry czas dla akcji, zwłaszcza jeśli Fed próbuje schłodzić gospodarkę" - powiedział Marc Rowan, dyrektor generalny z Apollo Global Management.

Rynki czekają na piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy za luty, które zostaną opublikowane o godz. 14.30 czasu polskiego.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 211 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 195 tys. wobec 190 tys. poprzednio.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,718 mln w tygodniu, który skończył się 25 lutego. Analitycy oczekiwali 1,66 mln wobec notowanych poprzednio 1,649 mln, po korekcie z 1,655 mln.

Tesla straciła 5 proc. po tym, jak amerykańskie organy regulacyjne rozpoczęły postępowanie w sprawie skarg na układ kierowniczy w niektórych nowych modelach samochodów elektrycznych koncernu.

Sektor finansowy podczas czwartkowej sesji zanotował najgorszy dzień od czerwca 2020 roku. Indeks grupujący przedstawicieli tego sektora spadł o 4,1 proc. Bank of America i Wells Fargo straciły w ciągu dnia po ponad 6 proc.

Akcje BJ's Wholesale Club wzrosły ponad 2 proc. po tym, jak firma opublikowała kwartalne wyniki finansowe, które przebiły oczekiwania analityków.

Etsy spadł prawie 5 proc. Jefferies obniżył rekomendację dla akcji spółki do "sprzedaj" z "kupuj".

MongoDB spadła o 8 proc. po tym, jak prognoza przychodów firmy produkującej oprogramowanie infrastrukturalne nie spełniła oczekiwań analityków.

Asana wzrosła prawie 20 proc. po tym, jak dyrektor generalny i współzałożyciel Dustin Moskovitz powiedział, że planuje kupić do 30 milionów akcji.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień są wyceniane po 75,55 USD za baryłkę, po spadku o 1,46 proc., a majowe futures na Brent zniżkują o 1,39 proc. do 81,51 USD/b.

