USA: Mocne wzrosty na Wall Street

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się mocnymi wzrostami, po dwóch dniach ostrej wyprzedaży wywołanej obawami po pojawieniu się nowego wariantu koronawirusa. Inwestorzy nadal starają się ocenić możliwy wpływ Omikrona na perspektywy dla wyników spółek i wzrostu PKB.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 618 punktów, czyli o 1,82 proc., do 34.639,79 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,42 proc. i wyniósł 4.577,10 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował 0,83 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.381,32 pkt.

"Widzieliśmy już ten film wcześniej i Wall Street prawdopodobnie pozostanie pod wpływem informacji związanych z COVID-19, dopóki nie zostanie dokonana jasna ocena tej fali. W ciągu najbliższych kilku tygodni apetyt na ryzyko będzie prawdopodobnie wrażliwy na zwiększanie się liczby przypadków koronawirusa, problemy z łańcuchem dostaw i każdy odczyt inflacji" - powiedział Ed Moya, starszy analityk rynku w Oanda.

"Wydaje się, że rynek zastanawiał się, kiedy, a nie czy, pojawi się ten nowy wariant. Dla rynku ważniejsze będzie to, co usłyszymy w ciągu najbliższych kilku tygodni o skuteczności naszych szczepionek i leków" - powiedział Art Hogan, główny strateg rynkowy w National Securities.

Bank of America zauważył, że grudzień był historycznie najsilniejszym miesiącem dla indeksu S&P 500, z indeksem zyskującym średnio 2,3 proc. od 1936 r.

Apple szedł w dół o 3 proc. w reakcji na informacje, że słabnie popyt na linię iPhone 13.

Notowania Moderny spadały o 0,5 proc. po tym, jak amerykański sąd odrzucił apelację firmy farmaceutycznej od orzeczenia patentowego dotyczącego technologii dostarczania leków rywala, co może sprawić, że jej szczepionka Covid-19 będzie podatna na procesy o naruszenie.

Akcje Boeinga i Royal Caribbean zyskiwały po 3 proc., podczas gdy MGM Resorts International rósł o 4 proc. Firmy wrażliwe na informacje o pandemii Covid-19 korzystają na danych wskazujących, że nowy wariant Omikron może być mniej dotkliwy niż wcześniejsze wersje.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 222 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 240 tys. wobec 194 tys. poprzednio, po korekcie z 199 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,956 mln w tygodniu, który skończył się 20 listopada. Analitycy oczekiwali 2,003 mln wobec notowanych poprzednio 2,063 mln, po korekcie z 2,049 mln.

Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA w listopadzie spadła o 77 proc. w stosunku do tego samego okresu 2020 roku, po spadku o 71,7 proc. miesiąc wcześniej - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc.

"Pracownicy są bardzo poszukiwani, a firmy niechętnie redukują swoją siłę roboczą w obliczu utrzymujących się niedoborów. Oszczędności zmniejszyły się, jednak zwiększone ryzyko pandemiczne może uniemożliwić ludziom powrót na rynek pracy w nadchodzących miesiącach" - powiedziała Rubeela Farooqi, główna ekonomistka USA w High Frequency Economicsdodała.

Administracja Bidena zaostrza przepisy dotyczące podróży do i na terenie Stanów Zjednoczonych, wymagając od wszystkich przylatujących pasażerów międzynarodowych badania na obecność wirusa Covid w ciągu 24 godzin od wylotu oraz rozszerza wymóg stosowania masek we wszystkich lotach krajowych i środkach transportu publicznego do 18 marca. Zmiany zostały ogłoszone w czwartek w ramach szerszego planu wzmocnienia środków w walce z wirusem.

