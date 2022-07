USA: Mocne wzrosty na Wall Street

Piątkowa sesja na Wall Street przyniosła dalszy ciąg mocnych wzrostów głównych indeksów po środowej decyzji Rezerwy Federalnej o podwyżce stóp proc. o 75 pb. Lipiec okazał się najlepszym miesiącem dla amerykańskich giełd w 2022 roku.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,97 proc. i wyniósł 32.845,13 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,42 proc. i wyniósł 4.130,29 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł 1,88 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.390,69 pkt.

W skali całego tygodnia Dow zyskał 2,6 proc., a S&P 500 i Nasdaq wzrosły po około 4 proc.

Główne indeksy zanotowały też najlepszy miesiąc od początku 2022 roku. Dow zyskał w lipcu ponad proc., co jest największym miesięcznym zyskiem od marca 2021 roku. S&P 500 zyskał w tym miesiącu 8,8 proc., a Nasdaq, chociaż nadal znajduje się w strefie bessy, wzrósł w lipcu prawie 12 proc. Dla S&P 500 i Nadaq lipiec był najlepszym miesiącem od listopada 2020 roku.

Ten mocny miesiąc stoi w dużej kontrze do wcześniejszych sześciu miesięcy, kiedy to akcje na amerykańskich giełdach mocno zniżkowały, a dno zanotowały w czerwcu. Nastroje poprawiły się po tym, jak inwestorzy przestali obawiać się skutków agresywnego zasieśniania polityki monetarnej przez Rezerwę Federalną. Analitycy mają nadzieję, że szczyt inflacji został już osiągnięty.

"Ze względu na to, że katalizatorem bessy była zmiana stóp procentowych, rentowności obligacji spadają, a wzrosty akcji teraz mają sens" - napisali w raporcie stratedzy Bank of America kierowani przez Michaela Hartnetta. Mimo to powtórzyli swoją opinię, że była to zwyżka na rynku bessy, a "prawdziwe dołki" dla indeksu S&P 500 znajdują się poniżej 3.600 punktów - około 12 proc. poniżej ostatniego zamknięcia.

Do tej pory ponad połowa spółek z indeksu S&P 500 przedstawiło już swoje wyniki za drugi kwartał. 72 proc. z nich pokazało dokonania lepsze od oczekiwań analityków.

Podczas piątkowej sesji Amazon zwyżkował o 11 proc. Przychody koncernu wyniosły 121,23 mld USD, a rynek spodziewał się, że sięgną 119,09 mld USD. Amazon prognozuje, że w trzecim kwartale jego przychody znajdą się w przedziale od 125 do 130 mld USD, co oznacza wzrost rok do roku o 13-17 proc. Analitycy szacują przychody Amazona w tym okresie na 126,4 mld USD.

Apple wzrósł o 3 proc. Przychody koncernu sięgnęły 83 mld USD wobec konsensusu analityków na poziomie 82,81 mld USD. Zysk Apple na akcję wyniósł w II kwartale 1,20 USD, podczas gdy rynek szacował go na 1,16 USD.

Intel Corp. spadł o 8 proc., ponieważ obniżył prognozy sprzedaży i zysków na resztę roku, przyznając, że borykający się z trudnościami producent chipów potrzebuje więcej czasu, aby uczynić swoje produkty konkurencyjnymi. Skorygowany zysk Intela na akcję w drugim kwartale wyniósł 29 centów wobec oczekiwanych przez rynek 70 centów zysku na akcję.

Roku poszedł w dół o 26 proc., najwięcej od IPO w 2017 r. Firma zajmująca się platformą do przesyłania strumieniowego wideo opublikowała rozczarowujące wyniki kwartalne i prognozy.

Procter & Gamble spadł o 3,5 proc. Zysk na akcję z działalności podstawowej największej na świecie spółki w branży produktów konsumpcyjnych w II kw. (IV kw. roku podatkowego 2022) wyniósł 1,21 USD. Rynek oczekiwał 1,23 USD za akcję.

Notowania Chevron rosły o 8 proc. Koncern odnotował lepszy od oczekiwań zysk na akcję - 5,82 USD vs 4,96 USD konsensusu.

Exxon Mobil wzrósł o 4 proc. Skorygowany zysk na akcję spółki w II kw. wyniósł 4,14 USD, a rynek oczekiwał zysku w wysokości 3,98 USD.

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago spadł w lipcu do 52,1 pkt. z 56 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 55 pkt.

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, wzrósł w lipcu do 51,5 pkt. z 50 pkt. miesiąc wcześniej - podano w końcowym wyliczeniu.Wstępnie szacowano 51,1 pkt.

Wydatki amerykańskich konsumentów w czerwcu wzrosły o 1,1 proc. mdm, po wzroście o 0,3 proc. miesiąc temu (po rewizji z +0,2 proc.). Oczekiwano wzrostu o 1 proc. mdm. Dochody Amerykanów wzrosły o 0,6 proc. wobec +0,6 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,5 proc. Tu rynek oczekiwał +0,5 proc. mdm.

Rentowność 10-letnich UST spada o 4 pb. do 2,64 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spada o 3 pb. do 2,98 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -24 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 26 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 101,39 USD za baryłkę, po wzroście o 5,11 proc., wrześniowe futures na Brent idą w górę o 3,04 proc. do 110,40 USD/b.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl