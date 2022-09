USA: Na Wall Street lekkie odreagowanie po wyprzedaży dzień wcześniej

Środowa sesja na Wall Street przyniosła niewielkie odreagowanie po mocnej wyprzedaży dzień wcześniej, kiedy główne indeksy potraciły po 4-5 proc. Nie słabną jednak obawy inwestorów o skalę podwyżki stóp procentowych, o której zdecyduje na najbliższym posiedzeniu Fed.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,10 proc. i wyniósł 31.135,09 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,34 proc. i wyniósł 3.946,01 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł o 0,74 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.719,68 pkt.

"Wczorajszy odczyt CPI zaskoczył rynek, który oczekiwał przynajmniej, że inflacja się wyrówna, ale z pewnością nie wzrośnie. To był zły kierunek, a obawa oczywiście zawsze przekłada się na to, co to oznacza dla Fedu" - powiedział Quincy Krosby z LPL Financial.

Rynki oczekują obecnie na decyzję amerykańskiej Rezerwy Federalnej - oczekuje się, że bank centralny dokona trzeciej z rzędu podwyżki stóp procentowych o 75 pb. w celu walki z wysoką inflacją. Rynki pieniężne wyceniają w pełni trzecią z rzędu wzrost stopy funduszy federalnych o 75 pb. na posiedzeniu 21 września i przewidują możliwość wzrostu kosztów kredytu o 100 pb. na 32 proc.

"Fed będzie musiał iść dalej naprzód i jest zrozumienie, że szczytowa stopa funduszy federalnych będzie teraz powyżej 4 proc. Istniało wrażenie, że inflacja słabnie, ale dane pokazują, jak uporczywa jest inflacja, a to wymaga od Fedu przyspieszenia normalizacji polityki" - powiedziała Seema Shah, główna strateg w Principal Global Investors.

We wtorek podano, że ceny konsumpcyjne w USA w sierpniu wzrosły o 8,3 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,1 proc. Oczekiwano +8,1 proc. rdr i -0,1 proc. mdm.

Z kolei ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w sierpniu spadły o 0,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 8,7 proc. Po wyłączeniu cen żywności i energii, indeks PPI wzrósł o 0,4 proc. mdm, a rdr wzrósł o 7,3 proc.

Analitycy spodziewali się, że PPI spadnie o 0,1 proc. mdm, a po wyłączeniu cen żywności i energii oczekiwali wzrostu 0,3 proc. mdm wobec odpowiednio: -0,4 proc. (po rewizji z -0,5 proc.) i +0,3 proc. miesiąc wcześniej (po korekcie z +0,2 proc.).

Podczas środowej sesji najsłabiej spośród spółek tworzących indeks Dow zachowywały się akcje Honeywell, które straciły na wartości 3 proc.

Johnson&Johnson i Chevron zyskały po około 2 proc.

Nucor spadł o 6 proc. po tym, jak producent stali wydał rozczarowujące prognozy wyników za trzeci kwartał.

Akcje Strabucks rosły o 1,5 proc. Firma podniosła swoje długoterminowe prognozy finansowe i powiedziała, że spodziewa się dwucyfrowego wzrostu przychodów i zysku na akcję w ciągu najbliższych trzech lat.

SoFi Technologies rósł o 3,5 proc. po tym, jak Bank of America podniósł rekomendację dla akcji spółki do "kupuj" z "neutralnie".

Rentowność 10-letnich UST spadła o 2 pb. do 3,4 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rosła o 3 pb. do 3,48 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -38 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 19 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 89,47 USD za baryłkę, po wzroście o 2,45 proc., a listopadowe futures na Brent zwyżkują o 2 proc. do 95,04 USD/b.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 2,4 mln baryłek, czyli o 0,6 proc. do 429,6 mln baryłek. Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 1,8 mln baryłek, czyli o 0,8 proc. do 213 mln baryłek.

