USA: Na Wall Street lekkie zmiany głównych indeksów

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi zmianami głównych indeksów. W centrum uwagi były nieco wyższe od oczekiwań dane o sierpniowej inflacji w Stanach Zjednoczonych.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,20 proc. i wyniósł 34.575,53 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,12 proc. i wyniósł 4.467,44 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 0,29 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.813,58 pkt.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w sierpniu wzrosły o 3,7 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,6 proc.

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła w USA o 0,3 proc. mdm i 4,3 proc. rdr. Oczekiwano +0,2 proc. mdm i +4,3 proc. rdr.

"Ten raport przerwał serię dobrych wiadomości i sprawił, że trudniej mówić o częściowym zakończeniu kwestii inflacji. Ale nie ma to znaczenia dla najbliższego posiedzenia Fed. Jego członkowie nie zamierzają działać. Nie zasygnalizowali gotowości do działania. Również uczestnicy rynku nie oczekują działania. Dlatego obniżyli ścieżkę zacieśniania polityki monetarnej" - powiedział Vincent Reihart, główny ekonomista w Dreyfus and Mellon.

"Jeśli Fed będzie działać, to dopiero w listopadzie" - dodał.

Według narzędzia CME FedWatch, inwestorzy po odczycie inflacji prognozują 91 proc. szans na utrzymanie stóp procentowych przez Fed we wrześniu na niezmienionym poziomie i nieco ponad 50 proc. prawdopodobieństwa pauzy w listopadzie i grudniu.

Według ankiety przeprowadzonej przez agencję Reutersa, Fed prawdopodobnie obniży stopy procentowe dopiero w okresie od kwietnia do czerwca przyszłego roku.

Inwestorzy będą również uważnie monitorować sierpniowe dane o cenach producentów i sprzedaży detalicznej w czwartek przed decyzją Fed 20 września.

Ford zyskał prawie 2 proc. dzięki planom podwojenia produkcji swoich hybrydowych pickupów F-150 w 2024 roku.

Notowane na giełdzie w USA akcje chińskich producentów pojazdów elektrycznych Li Auto, Nio i Xpeng spadły po kilka proc. po tym, jak Komisja Europejska rozpoczęła dochodzenie w sprawie nałożenia ceł na ich pojazdy.

Sprit Airlines stracił 4 proc., ponieważ tani przewoźnik obniżył swoje prognozy przychodów na trzeci kwartał, aby odzwierciedlić rosnące ceny paliwa.

Moderna zyskała ponad 3 proc. po tym, jak producent leków poinformował, że jego szczepionka przeciw grypie mRNA-1010 osiągnęła swój główny cel w późnej fazie badania. Firma ogłosiła również, że zmniejsza produkcję szczepionki na COVID-19.

Tesla, producent samochodów elektrycznych, zyskała ponad 1 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 88,73 USD za baryłkę, po spadku o 0,11 proc., a listopadowe futures na Brent rosną o 0,03 proc. do 92,09 USD/b.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 3,96 mln baryłek, czyli o 0,95 proc., do 420,59 mln baryłek. Zapasy benzyny wzrosły w tym czasie o 5,56 mln baryłek, czyli o 2,59 proc., do 220,31 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły o 3,93 mln baryłek, czyli o 3,31 proc., do 122,53 mln baryłek.

