USA: Na Wall Street przewaga spadków

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami większości głównych indeksów. Inwestorzy obawiają się rozprzestrzenienia wariantu Delta koronawirusa oraz jego możliwego wpływu na zatrudnienie w USA. Rozczarowujące okazały się wyniki kwartalne General Motors.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,92 proc., do 34.792,67 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł 0,46 proc., do 4.402,66 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł 0,13 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.780,53 pkt.

"Wariant Delta nie spowodował jeszcze poważnych zmian w ograniczeniach dotyczących zdrowia publicznego, ale może sprawić, że niektórzy ludzie będą się denerwować powrotem do pracy, szczególnie w tych stanach, w których niechęć do szczepień zwiększa liczbę przypadków. Jednak jest za wcześnie, aby wariant Delta naprawdę wpływał na dane. Na tym etapie prawdopodobnie zostanie zagłuszony przez +szał zatrudniania+" - powiedział James McCann, zastępca głównego ekonomisty w Aberdeen Standard Investments.

"Dane makro pojawiają się obecnie podczas wysokiego poziomu ekspansji. Rynek chce jednak wiedzieć, jaka będzie ścieżka rozwoju PKB w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Te obawy pojawiają się na rynku obligacji. Jeśli chodzi o rynki akcji, mamy większą równowagę, ponieważ niższe rentowności wspierają giełdy" - dodała Grace Peters, szefowa strategii inwestycyjnej na region EMEA w JP Morgan Private Bank.

Notowania CVS Health szły w dół 3 proc. W drugim kwartale zysk na akcję wyniósł 1,89 USD wobec oczekiwanych 1,87 USD.

General Motors spadał o 7,5 proc., mimo że przychody producenta samochodów w drugim kwartale wyniosły 34,17 mld USD vs konsensus 29,92 mld USD. Rozczarowujące okazał się jednak zysk koncernu.

Akcje Robinhood szły górę w środę o 50 proc. do ok. 65 USD za akcję, zwiększając rajd darmowej aplikacji do handlu akcjami do 100 proc. w ciągu tygodnia.

Notowania Robinhooda z nawiązką nadrobiły już swój słaby debiut na Nasdaq w zeszłym tygodniu. Akcje wyceniono w ofercie publicznej na 38 USD za akcję. Pierwszego dnia Robinhood spadł o 8 proc. i utrzymywał się poniżej ceny 38 USD za akcję aż do wtorku, kiedy notowania aplikacji wzrosły o ponad 24 proc.

Kraft Heinz spadał o 3,5 proc., mimo że zysk na akcję w drugim kwartale wyniósł 78 centów wobec oczekiwanych 72 centów.

Activision Blizzard rósł o 1,5 proc. Firma pobiła szacunki analityków o 15 centów przy skorygowanych kwartalnych zyskach na akcję w wysokości 91 centów.

Lyft spadał 7 proc. Firma ogłosiła skorygowaną stratę kwartalną w wysokości 5 centów na akcję, mniejszą niż przewidywana przez analityków strata w wysokości 24 centów.

W firmach w USA przybyło w lipcu 330 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 683 tys. Miesiąc wcześniej, według ADP, przybyło 680 tys. miejsc pracy, po korekcie z 692 tys.

"Ożywienie na rynku pracy nadal wykazuje nierównomierny postęp, ale mimo wszystko jest to postęp. Wąskie gardła w zatrudnianiu nadal powstrzymują silniejsze wzrosty, szczególnie w świetle obaw związanych z nowymi wariantami COVID-19. Bariery te powinny opaść w nadchodzących miesiącach, co w rezultacie spowoduje silniejsze miesięczne wzrosty. Oficjalne dane z rynku pracy z lipca wskazują na wyraźne spowolnienie tempa wzrostu zatrudnienia w drugim kwartale" - powiedziała Nela Richardson, główna ekonomistka ADP.

Prognozy dla danych Departamentu Pracy ws. liczby nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym wynoszą +845 tys., po czerwcowym wzroście o 850 tys.

Wskaźnik ISM aktywności w usługach w USA w lipcu wyniósł 64,1 pkt., wobec 60,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 60,5 pkt.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podaje, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 666 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 149.788 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 35,24 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 614.299.

Według danych Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), w amerykańskich szpitalach przebywa obecnie ponad 43,6 tys. pacjentów z Covid-19, co odpowiada poziomowi z lipca 2020 roku. Jeszcze miesiąc temu liczba ta wynosiła mniej niż 12 tys.

