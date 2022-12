USA: Na Wall Street przewaga spadków w oczekiwaniu na dane z rynku pracy

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami większości głównych indeksó po bardzo mocnych wzrostach dzień wcześniej. Inwestorzy nadal analizują środowe przemówienie szefa Fed, który zasygnalizował, że bank centralny spowolni tempo podwyżek stóp procentowych.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,56 proc., do 34.395,01 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,09 proc. i wyniósł 4.076,57 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował 0,13 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.482,45 pkt.

Inwestorzy analizują przemówienie szefa Fedu Jerome'a Powella, w którym powiedział, że Rezerwa Federalna spowolni tempo podwyżek stóp procentowych w USA.

"Jest sens, by złagodzić tempo podwyżek stóp procentowych, gdyż zbliżamy się do poziomu ograniczeń, który wystarczy do obniżenia inflacji" - powiedział.

Powell wskazał, że Fed może pozostać przy restrykcyjnej polityce przez długi czas, zanim zakończy walkę z inflacją.

Kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych wskazują obecnie na 91-proc. prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych o 50 pb. po posiedzeniu 14 grudnia i 9 proc. szans na wzrost kosztów kredytu o 75 pb. Deflator PCE w USA w październiku wyniósł 6 proc. rdr, wobec 6,3 proc. rdr miesiąc wcześnie, po korekcie z 6,2 proc. i wobec konsensusu na poziomie 6 proc.

"Powell wysłał na rynki wiadomość, że w świetle zacieśnienia, które już zostało dokonane, jest teraz bardziej skoncentrowany na perspektywach wzrostu PKB i sytuacji rynku pracy, niż na obniżeniu inflacji do 2 proc." - powiedział Chris Senyek, główny strateg inwestycyjny w Wolfe Research.

Stratedzy JPMorgan prognozują gwałtowne spadki na Wall Street o około 12 proc. w stosunku do obecnych poziomów w pierwszej połowie 2023 r., w kontekście łagodnej recesji i podwyżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej.

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w listopadzie wyniósł 49 pkt. wobec 50,2 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 49,7 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w listopadzie 47,7 pkt. wobec 50,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wskaźnik wstępnie szacowano na 47,6 pkt.

Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA w listopadzie wzrosła o 416,5 proc. w ujęciu rok do roku, po wzroście o 48,3 proc. miesiąc wcześniej - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc. Liczba planowanych zwolnień wyniosła 76.835. W poprzednim miesiącu liczba ta wyniosła 33.843.

Rentowność 10-letnich UST spadła o 3 pb. do 3,58 proc. Dochodowość 30-letnich spadła o 5 pb. do 3,69 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -74 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -76 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń są wyceniane po 82,53 USD za baryłkę, po wzroście o 2,46 proc., a lutowe futures na Brent zwyżkują o 1,64 proc. do 88,41 USD/b.

