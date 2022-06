USA: Na Wall Street przewaga wzrostów na koniec tygodnia

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się z przewagą zwyżek, choć w ciągu dnia notowaniom towarzyszyła zmienność. Nastroje na rynkach nieco się poprawiły, ale nadal inwestorzy obawiają się o recesję w USA.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 0,13 proc. i wyniósł 29.888,78 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,22 proc. i wyniósł 3.674,84 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł 1,43 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.798,35 pkt.

Od poniedziałku do czwartku główne indeksy na amerykańskiej giełdzie potraciły ok. 5-6 proc.

"Ten tydzień był brutalny. Powiem krótko - jesteśmy w recesji. To łagodna recesja. Nie jest to oficjalna recesja według biura statystycznego, z pewnością jeszcze nie, ale ta pierwsza połowa II kwartału to ujemny wzrost PKB, który nadal idzie w dół" - powiedział profesor Wharton Business School Jeremy Siegel.

"Dla wielu inwestorów recesja w perspektywie krótkoterminowej stała się przesądzona. Pytanie tylko o czas jej trwania i dotkliwość wpływu na wyniki" - napisał w piątkowym komentarzu Chris Harvey, szef strategii akcyjnej Wells Fargo Securities.

W mijającym tygodniu Rezerwa Federalna mocno podwyższyła stopy procentowe i zasygnalizowała gotowość do zaakceptowania recesji i wzrostu bezrobocia w USA w dążeniu do powstrzymania wysokiej inflacji.

Fed podał w opublikowanym w piątek półrocznym raporcie dla Kongresu USA, że zobowiązanie do przywrócenia inflacji w granice celu jest bezwarunkowe.

"FOMC doskonale zdaje sobie sprawę, że wysoka inflacja powoduje znaczne trudności, zwłaszcza tym, którzy najmniej są w stanie pokryć wyższe koszty niezbędnych dóbr. Zaangażowanie Fedu w przywrócenie stabilności cen - co jest niezbędne do utrzymania silnego rynku pracy - jest bezwarunkowe" - podał Fed w raporcie.

W swoim piątkowym wystąpieniu podczas konferencji nt. międzynarodowej roli dolara, prezes Fedu Jerome Powell również podkreślił determinację Rezerwy Federalnej w kwestii sprowadzenia inflacji do 2 proc. celu.

W piątek zyskiwały m.in. akcje spółek technologicznych: Tesli, Amazona, czy Netfliksa.

Akcje Alibaby rosły w piątek o 1,5 proc. po tym, jak Reuters poinformował, że chiński bank centralny zatwierdził wniosek Ant Group, powiązanej z Alibabą, o utworzenie holdingu finansowego. To ożywia nadzieje na ewentualną pierwszą ofertę publiczną Ant Group.

Kurs Adobe spadł ponad 1 proc. Firma produkująca oprogramowanie opublikowała słabsze niż oczekiwano prognozy finansowe na bieżący kwartał i cały rok.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec są wyceniane po 110,3 USD za baryłkę, po spadku o ponad 6 proc., sierpniowe futures na Brent idą w dół o 5 proc. do 113,6 USD/b.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl