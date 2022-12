USA: Na Wall Street S&P500 w dół piąty dzień z rzędu

Środowa sesja na Wall Street ponownie zakończyła się spadkami większości głównych indeksów, a S&P500 stracił piątą z rzędu sesję. Inwestorzy obawiają się recesji w globalnej gospodarce w 2023 roku.

Dow Jones Industrial na zamknięciu nie zmienił się i wyniósł 33.597,92 pkt.

S&P500 na koniec dnia stracił 0,19 proc. i wyniósł 3.933,92 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 0,51 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.958,55 pkt.

Inwestorzy obawiają się o globalną gospodarkę w związku z możliwością wystąpienia recesji w przyszłym roku. Dyrektor generalny Goldman Sachs David Solomon powiedział: "widzę burzliwy czas przed nami".

Wskazał, że "mniejsze premie, a nawet potencjalne redukcje miejsc pracy nie powinny być zaskoczeniem".

"Na rynkach panuje dziś atmosfera nerwowości i roztrzęsienia. Wyprzedaż na Wall Street zeszłej nocy przeniknęła na światowe rynki. Giełdy nie wyszły jeszcze z problemów związanych z kryzysem gazowym, inflacją, zacieśnieniem monetarnym i groźbą recesji" - powiedziała Victoria Scholar, szefowa inwestycji w firmie Interactive Investor, dodając, że istnieje pole do większej zmienności na rynkach pod koniec roku.

"Inwestorzy nie mogą zdecydować, czego bardziej się obawiają: czy zbliżającej się recesji, na co wskazywały listopadowe spadki ISM, Chicago PMI i Philadelphia Fed, a także danych z rynku nieruchomości, czy groźby bardziej jastrzębiego FOMC po lepszych niż oczekiwano danych dotyczących zatrudnienia i zamówień w fabrykach. Akcje wyprzedają się na całym świecie, ponieważ inwestorzy zdecydowali się spieniężyć zyski wygenerowane przez ostatnie dwa miesiące wzrostów cen" - powiedział Sam Stovall, główny strateg inwestycyjny w CFRA Research.

Kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych wskazują obecnie na 91-proc. prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych o 50 pb. po posiedzeniu 14 grudnia i 9 proc. szans na wzrost kosztów kredytu o 75 pb. Rynek wskazuje ma szczyt stopy procentowej powyżej 5 proc. w połowie 2023 r.

"Ostatnie dane gospodarcze uwydatniły niepewność co do perspektyw gospodarczych i reakcji Fed. Spodziewamy się dalszej zmienności i utrzymujemy ekspozycję defensywną" - ocenił Mark Haefele, dyrektor ds. inwestycji UBS Global Wealth Management.

Chińska państwowa komisja zdrowia ogłosiła w środę znaczne złagodzenie surowych środków walki z pandemią koronawirusa. Według nowych zasad osoby zakażone bez poważnych objawów nie będą już przymusowo umieszczane w rządowych izolatoriach, a ujemne wyniki badań i "kody zdrowia" nie będą wymagane w większości miejsc publicznych.

Ze spółek wchodzących w skład indeksu Dow Jones zyskały koncerny 3M i Home Depot.

Apple spadł o 1,4 proc., ponieważ lider branży mobilnej Murata Manufacturing spodziewa się, że firma jeszcze bardziej ograniczy plany produkcyjne iPhone'a 14 w nadchodzących miesiącach z powodu słabego popytu.

Campbell Soup wzrósł o 6 proc. Kwartalny zysk na akcję wyniósł 1,02 USD, o 14 centów przebijając rynkowy konsensus.

Pinterest zniżkował o 0,2 proc., ale w ciągu dnia rósł nawet ponad 2 proc. po tym, jak inwestor Elliott Management został dodany do rady nadzorczej portalu społecznościowego udostępniającej obrazy.

Akcje Airbnb zniżkowały prawie 2 proc. po tym, jak Morgan Stanley obniżył rekomendację dla akcji firmy do "niedoważaj" z "równoważ".

Kolejny dzień zniżkowały akcje Tesli. Tym razem akcje producenta samochodów elektrycznych straciły ponad 3 proc. i kosztowały na zamknięciu 174 USD.

Rentowność 10-letnich UST spadła o 7 pb. do 3,46 proc. Dochodowość 30-letnich spadła o 7 pb. do 3,47 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -82 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -89 pb. Poziom inwersji krzywej rentowności osiąga najwyższe poziomy od czterdziestu lat.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń są wyceniane po 73 USD za baryłkę, po spadku o 1,7 proc., a lutowe futures na Brent zniżkują o 1,2 proc. do 78,49 USD/b.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 5,19 mln baryłek, czyli o 1,24 proc. do 413,9 mln baryłek. Zapasy benzyny wzrosły w tym czasie o 5,32 mln baryłek, czyli o 2,49 proc. do 219,09 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły o 6,16 mln baryłek, czyli o 5,47 proc. do 118,81 mln baryłek.

