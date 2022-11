USA: Na Wall Street solidne zwyżki na koniec słabego tygodnia

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami głównych indeksów, ale nie zmienia to faktu, że był to bardzo trudny tydzień dla amerykańskich giełd. W centrum uwagi były dane z rynku pracy, a także utrzymujące się obawy o kolejne podwyżki stóp procentowych w USA.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 400 punktów, czyli 1,26 proc. i wyniósł 32.403,22 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,36 proc. i wyniósł 3.770,55 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł o 1,28 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.475,25 pkt.

W skali całego tygodnia indeks Dow stracił 2,5 proc. i zakończył serię czterech wzrostowych tygodni z rzędu. S&P500 w ciągu tygodnia zniżkował 4,5 proc., a Nasdaq spadł ponad 6 proc.

Inwestorzy analizują ostatnie dane z rynku pracy USA. Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w październiku o 261 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 193 tys. i wzrostu o 315 tys. miesiąc wcześniej, po korekcie z 263 tys.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 3,7 proc., oczekiwano 3,6 proc. wobec 3,5 proc. miesiąc wcześniej. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły o 4,7 proc. rdr, a mdm o 0,4 proc. vs. konsensus 4,7 proc. i 0,3 proc.

Prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde powiedziała, że konieczne może być podniesienie stóp procentowych do restrykcyjnych poziomów, aby sprowadzić inflację z powrotem do celu 2 proc.

"Nasza praca jest daleka od skończenia. A wycofanie akomodacji w polityce monetarnej może nie wystarczyć, aby przywrócić inflację do naszego celu" - powiedziała Lagarde w przemówieniu w piątek.

Analitycy są podzieleni ws. dalszej ścieżki stóp proc. w USA.

"Jedynym sposobem, w jaki banki centralne mogą okiełznać inflację, są zaostrzone warunki finansowe i wolniejszy wzrost PKB. Przewodniczący Fedu J. Powell wyjaśnił, że nadmierne podniesienie stóp proc. może być mniej kosztowną opcją na dłuższą metę niż robienie zbyt mało" - napisali analitycy Barclays w raporcie.

"Uważamy, że Fed jest znacznie bliżej wstrzymania podwyżek stóp proc., niż rynek wycenia i znacznie bliżej niż to, co próbuje przekazać. Być może będziemy świadkami nieco większej zmienności w najbliższym czasie, ale myślę, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy istnieją realne możliwości wzrostu cen akcji" - powiedział Isaac Poole, dyrektor ds. inwestycji w Oreana Financial Services, który oczekuje, że amerykański bank centralny zakończy podwyżki w grudniu lub styczniu.

otowane na giełdzie w USA akcje chińskich firm, takich jak JDCom, Alibaba Group i Baidu rosły po kilka proc. po tym, jak w mediach pojawiły się informacje co do możliwego ponownego otwarcia w Chinach i postępów w amerykańskim audycie chińskich firm technologicznych, aby zapobiec ich wycofaniu z giełd w USA.

W piątek Zeng Guang, były główny epidemiolog chińskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, cytowany przez agencję Reutera, powiedział, że władze Chin wprowadzą wkrótce znaczące zmiany w podejściu do walki z Covid-19. Z kolei Bloomberg News podał, że władze Chin pracują nad planami likwidacji systemu, który karze linie lotnicze za sprowadzanie przypadków koronawirusa do kraju.

Firma Block, zajmująca się płatnościami mobilnymi, wzrosła o 11 proc. po tym, jak w wynikach za trzeci kwartał przekroczyła oczekiwania analityków.

Akcje Amazona są po piątkowej sesji najtańsze od 2020 roku, a Microsoftu od 2021 roku. Z kolei notowania Meta Platforms, czyli dawnego Facebooka, spadły do najniższego poziomu od 2015 roku.

Najdroższe od początku XXI wieku są natomiast akcje koncernów paliwowych, w tym Chevron i ConocoPhilips. Na najwyższym poziomie od debiutu na giełdzie w 1920 roku są akcje koncernu Exxon.

Akcje Carvany spadły o 13,5 proc. po informacji, że firma odnotowała w III kw. większą niż oczekiwano stratę i nie spełniła oczekiwań w zakresie sprzedaży.

Rentowność 10-letnich UST rosła o 2 pb. do 4,17 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rosła o 6 pb. do 4,24 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -52 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 2 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 91,34 USD za baryłkę, po wzroście o 3,56 proc., na styczeń futures na Brent zwyżkują o 3 proc. do 97,50 USD/b.

