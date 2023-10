USA: Na Wall Street wzrosty drugi dzień z rzędu

Wtorkowa sesja na Wall Street przyniosła kontynuację wzrostów głównych indeksów. Inwestorzy czekają na środową decyzję Fed w sprawie stóp proc., a także analizują najnowsze dane makro i wyniki kwartalne amerykańskich spółek.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,38 proc. i wyniósł 33.052,87 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,65 proc. i wyniósł 4.193,80 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 0,48 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.851,24 pkt.

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w październiku

Inwestorzy oczekują na decyzję Fedu ws. polityki monetarnej, która zostanie opublikowana w środę o godz. 19.00 czasu polskiego.

"Właściwie spodziewam się, że możemy mieć do czynienia z pozytywnym dla rynków akcji rozwojem sytuacji, ponieważ prezes Fedu Jerome Powell w pewnym sensie nawiązał do faktu, że rentowność obligacji skarbowych USA wzrosła na całej krzywej, co oznacza, że można już zakończyć zacieśnianie polityki pieniężnej" - powiedziała Anastasia Amoroso, główna strateg inwestycyjna iCapital.

"Rynki są w krótkiej perspektywie wyprzedane i jeśli Fed utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie, a może nawet wskaże na zaprzestanie podwyższania kosztu kredytu, w listopadzie i grudniu możemy na rynkach zobaczyć moc" - ocenił Joachim Klement, strateg Liberum.

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w październiku do 102,6 pkt. z 104,3 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie ze 103 pkt. - wynika z raportu Conference Board. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie 100,5 pkt.

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago spadł w październiku do 44 pkt. z 44,1 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 45 pkt.

Indeks cen nieruchomości FHFA (Federal Housing Finance Agency), informujący o zmianach średnich cen domów jednorodzinnych w USA, wzrósł w sierpniu o 0,6 proc. mdm. Rynek oczekiwał, że indeks wzrośnie o 0,5 proc. mdm. Miesiąc wcześniej indeks cen nieruchomości FHFA wzrósł o 0,8 proc. mdm.

Indeks cen domów S&P/Case-Shiller wzrósł w sierpniu o 2,16 proc. rdr

Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, obrazujący ceny nieruchomości w 20 największych miastach Stanów Zjednoczonych, wzrósł w sierpniu o 2,16 proc. rdr i wzrósł o 1,01 proc. mdm. Analitycy spodziewali się, że indeks wzrośnie o 1,75 proc. rdr. Miesiąc wcześniej indeks wzrósł o 0,15 proc. rdr.

Caterpillar spadł ponad 6 proc. Spółka podała, że przychody w czwartym kwartale będą jedynie nieco wyższe niż w tym samym kwartale rok wcześniej, co zaniepokoiło inwestorów, że mogą one nie spełnić oczekiwań analityków.

Akcje Nvidii spadły o 1 proc. po tym, jak "The Wall Street Journal" doniósł, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, że producent chipów może anulować warte miliardy dolarów zamówienia z Chin ze względu na coraz bardziej rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa narodowego w USA.

Akcje Pfizera wzrosły o 0,03 proc. Strata na akcję jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie w III kw. wyniosła 17 centów. Oczekiwano straty na akcję w wysokości 8 centów.

Pinterest wzrósł o 19 proc. Wyniki finansowe spółki za III kw. okazały się lepsze od oczekiwań.

Amgen spadł prawie 3 proc. Spółka podała, że spodziewa się całorocznych przychodów na poziomie od 28 mld USD do 28,4 mld USD wobec oczekiwanych 27,55 mld USD.

VF Corp. spadł o 14 proc. po wycofaniu swojej całorocznej prognozy finansowej.

Arista Networks zyskał 14 proc. po publikacji optymistycznej prognozie przychodów na czwarty kwartał.

JetBlue spadł ponad 10 proc. po tym, jak wyniki linii lotniczej za trzeci kwartał były niższe od oczekiwań analityków z Wall Street.