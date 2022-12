USA: Na Wall Street wzrosty po odczycie CPI w USA

Wtorkowe notowania na Wall Street zakończyły się wzrostami głównych indeksów po danych o inflacji w USA za listopad. To drugi dzień zwyżek na amerykańskiej giełdzie. Inwestorzy czekają na decyzję Fed w sprawie stóp procentowych.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,3 proc. i wyniósł 34.108,64 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł 0,73 proc. i wyniósł 4.019,65 pkt.

Nasdaq Composite poszedł w górę 1,01 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.256,81 pkt.

W ciągu dnia wzrosty indeksów były większe, DJI zyskiwał nawet ok. 2 proc., a Nasdaq blisko 4 proc.

Ceny konsumpcyjne w USA w listopadzie wzrosły o 7,1 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,1 proc. Oczekiwano wzrostu o 7,3 proc. rdr i o 0,6 proc. mdm.

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,2 proc. mdm i 6 proc. rdr. Oczekiwano wzrostu o 0,3 proc. mdm i wzrostu o 6,1 proc. rdr.

Inwestorzy czekają teraz na decyzję Fed w sprawie stóp procentowych.

"Spadek dynamiki wzrostu inflacji pobudzi rynki i odciąży Fed, by podnosił stopy procentowe, ale co najważniejsze, oznacza to prawdziwą ulgę dla Amerykanów, szczególnie o niższych dochodach, których finanse zostały dotknięte wyższymi cenami" - powiedział Robert Frick, ekonomista korporacyjny z Navy Federal Credit Union.

"Fed mógłby odrzucić lepszy niż oczekiwano odczyt za październik jako jednorazowe, ale dalsze spowolnienie CPI w listopadzie sprawia, że ten nowy trend dezinflacyjny jest trudniejszy do odrzucenia" - napisał Paul Ashworth, główny ekonomista ds. Ameryki Północnej w Capital Economics.

Kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych wyceniają 91 proc. szans na podwyżkę stóp procentowych o 50 pb. do przedziału 4,25-4,50 proc.

Kurs Boeing wzrósł we wtorek o 0,5 proc. po tym, jak United Airlines ogłosiło zamówienie na 200 odrzutowców, które obejmuje 100 Dreamlinerów 787 i 100 737 MAX, z opcjami na dalsze zakupy. Zamówienie jest warte 43 mld USD według cen katalogowych.

Moderna zyskała blisko 20 proc., a Merck blisko 2 proc. Producent leków ogłosił, że jego eksperymentalna szczepionka przeciwko czerniakowi w połączeniu z lekiem Keytruda na raka firmy Merck (MRK) zmniejsza ryzyko nawrotu raka skóry o 44 proc. w porównaniu z leczeniem samą szczepionką Keytruda.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń są wyceniane po 75,4 USD za baryłkę, po wzroście o 3 proc., a lutowe futures na Brent zwyżkują o 3,4 proc. do 80,6 USD/b.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl