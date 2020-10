USA: Najgorszy dzień na Wall Street od czerwca

Środowa sesja na Wall Street przyniosła najmocniejsze spadki od czerwca, indeks Dow Jones stracił na koniec dnia ponad 900 punktów. Inwestorzy obawiają się o wynik wyborów w USA i o wzrost przypadków COVID-19 na świecie.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 943 punkty, czyli 3,43 proc. i wyniósł 26.519,95 pkt.

S&P 500 zniżkował 3,53 proc. i wyniósł 3.271,03 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół 3,73 proc., do 11004,87 pkt.

"Niepewność związana z ograniczeniami mobilności związanymi z COVID-19 i wyborami w USA oznacza, że zmienność pozostanie podwyższona przez cały rok. Jednakże, w średnim okresie nadal oczekujemy wzrostów, biorąc pod uwagę, że dziesięciu kandydatów na szczepionki na całym świecie znajduje się na późnym etapie testów. - poinformował w notatce Mark Haefele, dyrektor ds. Inwestycji w globalnym zarządzaniu majątkiem w UBS.

Dodał, że dla niego głównym scenariuszem jest to, że ograniczenia mogą zacząć być znoszone do drugiego kwartału 2021 r., pomagając zyskom spółek w powrocie do poziomów sprzed pandemii około końca 2021 r.

"Globalne rynki są niesamowicie nerwowe, co wynika z połączenia rosnącej liczby przypadków i zgonów na COVID-19, potencjalnej całkowitej blokady we Francji i niepewności przed wyborami w USA. To wszystko w rezultacie daje kiepskie perspektywy. Nerwowość będzie trwała do czasu wyborów i pewnej formy ustabilizowania liczby COVID-19" - powiedział John Woolfitt, dyrektor ds. tradingu w Atlantic Capital Markets.

Ostatnie wzrosty liczby przypadków Covid na świecie doprowadziły część krajów do wprowadzenia nowych restrykcji i lockdownów. W ostatnich godzinach zrobiły to m.in. Niemcy i Francja.

"Lockdowny bez programów stymulujących równają się temu, co teraz widzimy na rynkach. Szkoda, bo gdyby były programy wsparcia, moglibyśmy się koncentrować na wynikach spółek, a te wyglądają całkiem dobrze" - powiedział Jim Cramer, komentator CNBC.

W środę mocno zniżkowały akcje linii lotniczych i operatorzy wycieczek morskich. United Airlines spadł prawie 5 proc., Royal Caribbean ponad 7 proc., a Norwegian Cruise Line i Carnival po około 10 proc.

Mocno zniżkowały akcje gigantów technlogicznych Facebook, Alphabet i Twitter.

Notowania Boeinga spadały o 3,5 proc. Przychody koncernu wyniosły w III kw. 14,14 mld USD vs konsensus rynkowy na poziomie 14,44 mld USD.

Akcje Microsoftu szły w dół o 4 proc., mimo że zysk koncernu na akcję wyniósł 1,82 USD wobec konsensusu na poziomie 1,54 USD.

GE szedł w górę o 8 proc. Zysk na akcję spółki wyniósł w III kw. 2020 roku 6 centów. Analitycy oczekiwali straty na akcję na poziomie 4 centów.

Notowania UPS spadały o 5 proc., mimo że zysk na akcję firmy kurierskiej w III kw. wyniósł 2,28 USD. Oczekiwano 1,88 USD na akcję.

Pfizer szedł w dół o 3,5 proc. Koncern farmaceutyczny podał we wtorek, że dane z późnego etapu badania szczepionki opracowanej wraz z niemiecką BioNTech prawdopodobnie nie będą dostępne przed wyborami w USA 3 listopada.

Udziały hoteli, linii lotniczych i innych firm wrażliwych na ograniczenia związane z COVID-19 spadły, Wynn Resorts spadł 2 proc., a indeks linii lotniczych szedł w dół o 3 proc.. Indeks energii stracił około 3 proc., ponieważ ceny ropy spadły z obawy o niższy popyt na paliwo.

Prezydent USA Donald Trump przyznał we wtorek, że przed wyborami prezydenckimi 3 listopada nie będzie kolejnego pakietu stymulacyjnego, bowiem Biały Dom i Demokraci z Kongresu nadal są uwikłani w przeciągające się negocjacje.

W ocenie analityków, rynki wyceniają wysokie prawdopodobieństwo wyraźnego zwycięstwa kandydata na prezydenta Joe Bidena, ale niektórzy inwestorzy są sceptyczni, ponieważ sondaże nie przewidywały zwycięstwa prezydenta Donalda Trumpa cztery lata temu.

"Dlatego nie widzimy w rezultacie umocnienia dolara. Inwestorzy nie chcą wyprzedzać faktów. Po wyborach uwaga rynków ponownie skupi się na gwałtownym wzroście zakażeń koronawirusem" - powiedział Athanasios Vamvakidis, globalny szef strategii walutowej G10 w Bank of America.