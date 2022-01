USA: Niewielkie spadki na Wall Street

Czwartek na Wall Street zakończył się niewielkimi spadkami po mocnej wyprzedaży dzień wcześniej. Do poprawy nastrojów przyczynił się większy sentyment do spółek technologicznych. Inwestorzy nadal jednak martwią się, że podwyżki stóp procentowych w USA mogą nastąpić szybciej niż zakładano.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,47 proc., do 36.236,47 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,10 proc. i wyniósł 4.696,05 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował 0,13 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.080,87 pkt.

Inwestorom nie spodobało się to, co wyczytali w protokole z grudniowego posiedzenia Fed, opublikowanego we środę wieczorem. Wynika z niego, że wobec wysokiej inflacji, Fed jest gotowy rozpocząć podnoszenie stóp procentowych przed osiągnięciem przez amerykańską gospodarkę stanu pełnego zatrudnienia. Ponadto inwestorzy dowiedzieli się, że według członków Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, wsparcie gospodarki poprzez skup obligacji nie jest już konieczne.

"W tym roku możemy mieć przejście od niezwykle luźnej polityki pieniężnej i fiskalnej do mniej akomodacyjnej polityki pieniężnej i mniej ekspansywnej polityki fiskalnej. To może mieć pewien wpływ na ryzykowne aktywa, które wzrosły, ponieważ stopa dyskontowa była tak niska" - powiedziała Kathy Jones, szefowa działu instrumentów o stałym dochodzie w Charles Schwab.

Według analityków rynki zaczynają wyceniać możliwość rozpoczęcia redukcji sumy bilansowej przez Fed w najbliższym czasie.

"Fakt, że prawie wszyscy uczestnicy zgodzili się, że właściwe jest zainicjowanie zmniejszania sumy bilansowej po pierwszym wzroście docelowego zakresu stopy funduszy federalnych, sugeruje, że nie ma dużego apetytu na cierpliwe oczekiwanie na efekty podwyżek" - powiedziała Kathy Jones.

Protokół z posiedzenia Fed spowodował gwałtowną przecenę przede wszystkim spółek technologicznych, gdyż w górę poszły rentowności amerykańskich papierów skarbowych.

Tesla i Netflix straciły na wartości po około 2 proc. Apple zniżował 1 proc., nieznacznie pod kreską dzień skończył też Amazon. Meta (dawniej Facebook) zyskał natomiast 2,6 proc.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 4 pb do 1,74 proc. i jest najwyższa od marca 2021 roku, a dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 3 pb do 2,12 proc.

Akcje spółek energetycznych szły w górę wraz ze wzrostem cen ropy. Marathon Oil zyskał 3,5 proc., Occidental Petroleum 2 proc., a ExxonMobil 1,5 proc.

Rosły też banki, zarówno regionalne jak Fifth Third, Regions and Zions (po około 4 proc.), jak i giganci w tej branży. Citi zyskał 3,5 proc., a Wells Fargo około 2 proc.

Akcje Allbirds wzrosły 18 proc. po tym, jak Morgan Stanley podniósł rekomendację dla tej marki obuwniczej. Spółka zadebiutowała na giełdzie w listopadzie zeszłego roku i od tamtej pory jej kurs zachowywał się słabo.

Akcje Walgreens Boots Alliance spadły na koniec dnia pomimo dobrego raportu kwartalnego. Z kolei Bed Bath & Beyond zyskał ponad 10 proc., chociaż spółka pokazała stratę w trzecim kwartale.

Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA w listopadzie spadła o 75,3 proc. w stosunku do tego samego okresu 2020 roku, po spadku o 77 proc. miesiąc wcześniej - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc. Liczba planowanych zwolnień wyniosła we wrześniu 19.052.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 207 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 197 tys. wobec 200 tys. poprzednio, po korekcie z 198 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,754 mln w tygodniu, który skończył się 25 grudnia. Analitycy oczekiwali 1,688 mln wobec notowanych poprzednio 1,718 mln, po korekcie z 1,716 mln.

Zamówienia w przemyśle amerykańskim w listopadzie wzrosły o 1,6 proc. mdm. Analitycy szacowali, że zamówienia wzrosną o 1,5 proc. mdm.

Wskaźnik ISM aktywności w usługach w USA w grudniu wyniósł 62 pkt., wobec 69,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 66,9 pkt.

