USA: Niewielkie wzrosty na koniec sesji na Wall Street

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą niewielkich wzrostów wśród głównych indeksów. Inwestorzy nadal rozważają konsekwencje przyspieszenia przez Fed zacieśniania polityki monetarnej.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,18 proc. i wyniósł 32.798,40 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,14 proc. i wyniósł 3.992,01 pkt.

Nasdaq Composite poszedł w górę o 0,40 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.576,00 pkt.

Inwestorzy analizują ostatnie wypowiedzi przedstawicieli Fedu i EBC.

W środę prezes Fedu Jerome Powell powiedział przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów Kongresu USA, że Fed nie podjął jeszcze decyzji w sprawie tempa podwyżek stóp proc. Szef Fed powtórzył swój komunikat z wtorku, że amerykański bank centralny prawdopodobnie podniesie stopy procentowe wyżej niż wcześniej przewidywano, i że może działać szybciej, jeśli dane gospodarcze będą nadal mocne.

Po wypowiedziach prezesa Fed rynki oceniają teraz 70 proc. szans na podwyżkę stóp proc. o 50 pb. po posiedzeniu 22 marca. Wcześniej we wtorek kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych wskazywały na 30-proc. możliwość podwyżki stóp o 50 pb. Rynki oczekują obecnie, że docelowa stopa proc. w USA wyniesie ok. 5,66 proc. we wrześniu wobec 5,48 proc. przed wystąpieniem Powella.

"Spodziewamy się teraz trzech kolejnych podwyżek stóp procentowych, a także rośnie oczekiwanie, że na marcowym posiedzeniu może nastąpić podwyżka o 50 pb. Będzie to wywierało większą presję na firmy i konsumentów i obawy, że gospodarka USA wpadnie w recesję" - powiedziała Susannah Streeter, starsza analityczka ds. inwestycji i rynków w Hargreaves Lansdown.

"Na rynku jest wiele mieszanych sygnałów" - powiedział Eren Osman, dyrektor zarządzający ds. zarządzania majątkiem w Arbuthnot Latham, dodając, że obecnie niechętnie zajmuje pozycje z dużą niedowagą lub przewagą w jakiejkolwiek większej klasie aktywów.

Ekonomiści największych banków w USA podnieśli swoje prognozy dla docelowych stóp procentowych Fedu. Ekonomiści Goldman Sachs Group Inc. podnieśli swoją prognozowaną końcową stopę proc. Rezerwy Federalnej do zakresu 5,5 - 5,75 proc. Z kolei BlackRock prognozuje, że stopy procentowe w USA osiągną szczyt na poziomie 6 proc.

W środę prezes Banku Włoch Ignazio Visco w swoim przemówieniu w Rzymie otwarcie skrytykował jastrzębich kolegów z Europejskiego Banku Centralnego za wypowiedzi na temat przyszłych podwyżek kosztów pożyczek, podczas gdy wcześniej urzędnicy zgodzili się nie udzielać takich wskazówek.

Liczba nieobsadzonych etatów w USA, według ankiety JOLTS, w styczniu wyniosła 10,824 mln wobec 11,234 mln odnotowanych miesiąc wcześniej po rewizji z 11,012 mln. Oczekiwano, że liczba wolnych miejsc pracy wyniesie 10,546 mln.

Ankieta JOLTS uwzględnia wakaty, o których obsadzenie pracodawca sam (bez pośredników) aktywnie zabiega. Wskaźnik obejmuje wakaty na stanowiska o pełnym i niepełnym wymiarze godzin, wakaty na umowy stałe i krótkoterminowe oraz wakaty na prace sezonowe

Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień są wyceniane po 76,66 USD za baryłkę, po spadku o 1,2 proc., a majowe futures na Brent zniżkują o 0,9 proc. do 82,55 USD/b.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 1,69 mln baryłek, czyli o 0,35 proc. do 478,51 mln baryłek. Zapasy benzyny w tym czasie spadły o 1,13 mln baryłek, czyli o 0,47 proc. do 238,06 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły o 138 tys. baryłek, czyli o 0,11 proc. do 122,25 mln baryłek.

