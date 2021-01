USA: Niewielkie wzrosty na nowojorskich giełdach

Środowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się niewielkimi wzrostami indeksów S&P 500 i Nasdaq, a liderami zwyżek okazały się spółki technologiczne. Inwestorzy z niecierpliwością czekają na ogłoszenie nowego pakietu stymulacyjnego w USA.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 0,03 proc. i wyniósł 31 060,47 pkt. S&P 500 zwyżkował 0,23 proc. i wyniósł 3809,84 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w górę 0,43 proc., do 13 128,95 pkt.

"W 2021 roku gospodarka USA powinna odbić w związku z dodatkowymi bodźcami fiskalnymi i monetarnymi w połączeniu z końcem negatywnego oddziaływania epidemii koronawirusa na gospodarkę. Wzrost popytu w branżach dotkniętych przez Covid-19 i odbudowa zapasów firm powinny dodatkowo pobudzić wzrost zatrudnienia" - ocenił Brent Schutte, główny strateg inwestycyjny w Northwestern Mutual Wealth Management.

"Uważamy, że potencjał bodźców fiskalnych w USA wraz z normalizacją działalności gospodarczej w miarę rozpowszechniania szczepionek, uzasadnia nieco wyższe zyski z tytułu amerykańskich obligacji. Aby to potwierdzić, podnieśliśmy nasze prognozy dotyczące rentowności obligacji skarbowych USA na 10 i 30 lat w tym roku o 0,1 pp. do odpowiednio 1,0 proc. i 1,7 proc. do końca grudnia" - napisano w raporcie UBS.

Ze spółek akcje Intela wzrosły prawie 7 proc. po informacji, że prezes spółki Bob Swan odejdzie ze swojego stanowiska od 15 lutego.

W ślad za Intelem rosły też inne spółki technologiczne. Netflix zyskał 2,7 proc., Amazon 1,4 proc., a Apple zakończył sesję zwyżką o ponad 1 proc.

Akcje Urban Outfitters szły w dół o 6,5 proc. po tym, jak spółka podała, że w sezonie świątecznym jej sprzedaż spadła o 9 proc. rdr.

Twitter rósł 1,5 proc., a MKM Partner podniósł rekomendację dla akcji spółki do "kupuj" z "neutralnie".

Ford zyskiwał niecały 1 proc., po tym jak odnotował 6-proc. wzrost sprzedaży samochodów w Chinach w 2020 roku w porównaniu z rokiem wcześniej, co stanowi pierwszy roczny wzrost sprzedaży w Chinach od 2017 roku.

KB Home szedł w górę o 4 proc., a spółka podała, że jej kwartalny zysk na akcję wyniósł 1,12 USD wobec oczekiwanych 93 centów.

Rynki czekają na informacje o wynikach kwartalnych dużych amerykańskich banków inwestycyjnych, które zostaną opublikowane w tym tygodniu. Swoje dane finansowe podadzą w piątek m.in. JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. i Wells Fargo & Co.

"Nie będziemy świadkami zniesienia ograniczeń w najbliższym czasie, a zatem zwiększa to obawy o spadek aktywności gospodarczej. Im dłużej obowiązują blokady (lockdown), tym większe prawdopodobieństwo, że będziemy mieć niespłacane pożyczki, co wpłynie na banki" - powiedział David Madden, analityk w CMC Markets.

Inwestorzy czekają też na szczegóły nowego pakietu fiskalnego, które prezydent-elekt Joe Biden ma ogłosić w czwartek. Według Bidena nowy pakiet powinien zawierać zwiększenie płatności bezpośrednich, po tym jak gwałtowny wzrost notowanych w USA nowych przypadków zakażenia koronawirusem spowodował spadek płac po raz pierwszy od kwietnia.

To może być "nawet pakiet fiskalny o wartości 500 mld USD, obejmujący dodatkowe wypłaty bezpośrednie dla Amerykanów, rozszerzone zasiłki dla bezrobotnych oraz dodatkowe finansowanie opieki zdrowotnej i programu szczepień będzie kolejnym impulsem do wzrostu gospodarczego w 2021 r." - powiedział Jason Draho, szef działu alokacji aktywów na USA w UBS Global Wealth Management.

"Nadzieja inwestorów jest związana z nadchodzącą administracją Bidena, która ma wykorzystać większość w Senacie do zdecydowanej walki ze skutkami pandemii Covid-19" - ocenił Mizuho Bank w raporcie.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w grudniu 2020 r. wzrosły o 0,4 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 1,4 proc. Oczekiwano +0,4 proc. mdm i +1,3 proc. rdr.

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,1 proc. mdm i 1,6 proc. rdr. Oczekiwano +0,1 proc. mdm i +1,6 proc. rdr.