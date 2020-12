USA: Niewielkie wzrosty na nowojorskich giełdach na koniec roku

Ostatnia skrócona sesja w 2020 r. na nowojorskich giełdach zakończyła się niewielkimi zmianami głównych indeksów. Analitycy zastanawiają się, co przyniesie 2021 rok po trudnym 2020, przeplatanym historycznymi rekordami i mocnymi spadkami z powodu epidemii.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,65 proc. i wyniósł 30 606,48 pkt. Dla tego indeksu to piąty w ciągu sześciu dni dzień wzrostów i nowy rekord notowań, poprawiony wobec środowego zamknięcia o 4 punkty.

S&P 500 zwyżkował 0,64 proc. i wyniósł 3756,07 pkt. Nasdaq Comp. wzrósł o 0,14 proc., do 12 888,28 pkt.

W perspektywie rocznej DJI urósł o 7,2 proc., S&P 500 o 16,3 proc., a Nasdaq dodał 43,6 proc., co stanowi największy roczny rekord w indeksie spółek przemysłowych od 2009 r.

Inwestorzy przygotowują się do pożegnania 2020 roku, który na rynkach był prawdziwym "rollercoasterem" z powodu pandemii koronawirusa. Następna sesja na nowojorskich giełdach odbędzie się w poniedziałek, 4 stycznia.

Analitycy przypominają, że akcje spadały ostro w lutym i marcu, gdy epidemia SARS-CoV-2 nabierała tempa poza Chinami, zmuszając rządy wielu państw do nakładania restrykcji gospodarczych. Doprowadziło to do głębokich spadków PKB w drugim kwartale i praktycznego zamarcia gospodarczej aktywności.

Indeks S&P 500 spadł w tym okresie w szybkim czasie z historycznych szczytów o ponad 30 proc.

Po sięgnięciu dna w drugiej połowie marca, dzięki potężnym działaniom banków centralnych, w tym Fed, rynki akcji dynamicznie zaczęły odrabiać straty.

Do końca 2020 roku główne amerykańskie indeksy zdołały jeszcze kilkakrotnie pobić swoje historyczne maksima. W ostatnim czasie poprawa nastrojów na giełdach to przede wszystkim efekt nadziei związanych z pojawieniem się szczepionki i oczekiwań na poprawę sytuacji gospodarczej na świecie w 2021 roku.

"To było bezprecedensowe. Nie zdarzyły nam się nigdy w przeszłości takie emocje" - powiedział Sam Stovall, główny strateg inwestycyjny z CFRA Research, podsumowując kończący się rok.

Zdecydowanym zwycięzcą 2020 roku był w Stanach Zjednoczonych sektor nowych technologii, który zyskał od początku stycznia ponad 40 proc. Pandemia zmusiła ludzi do ograniczenia aktywności i pozostawania w domach, a zyskiwały na tym spółki oferujące rozrywkę online, usługi chmurowe czy rozwiązania komputerowe.

Spółki z segmentów dóbr konsumpcyjnych zyskały w 2020 roku ponad 30 proc., gdyż ogromny rozwój zanotowały segmenty sprzedaży online. Amazon zyskał przez 12 miesięcy 76 proc.

Lepsze od oczekiwań dane napłynęły w czwartek z amerykańskiego rynku pracy. Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 787 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 835 tys. wobec 806 tys. poprzednio, po korekcie z 803 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 5,219 mln w tygodniu, który skończył się 12 grudnia. Analitycy oczekiwali 5,390 mln wobec notowanych poprzednio 5,322 mln, po korekcie z 5,337 mln.

"Poprawa nie idzie w parze z narracją o nasilających się restrykcjach z powodu Covid-19. Przyszłotygodniowe dane z rynku pracy nadal mogą być bardzo słabe, biorąc pod uwagę kiepskie dane o wstępnych bezrobotnych z listopada i grudnia" - powiedział Thomas Simons, ekonomista rynków pieniężnych z Jefferies.