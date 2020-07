USA: Niewielkie wzrosty na Wall Street

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi wzrostami głównych indeksów. Inwestorzy analizują najnowsze wyniki spółek, dane gospodarcze i informacje o nowych przypadkach Covid-19 na świecie.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,44 proc. do 26.428,32 pkt. S&P 500 zwyżkował o 0,77 proc. do 3.271,12 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 1,49 proc. do 10.745,28 pkt.

Akcje Apple rosły 10 proc., do rekordowego poziomu 425 USD. Zysk na akcję twórcy iPhone'a sięgnął w trzecim kwartale roku obrotowego 2,58 USD, a konsensus zakładał, że wyniesie on 2,04 USD. Apple zanotował historycznie mocny trzeci kwartał roku obrotowego, obejmujący przychody w wysokości 59,7 mld USD, a także dwucyfrowe wzrosty w swoich segmentach produktów i usług.

Notowania Amazona szły w górę 5 proc. Zysk spółki w drugim kwartale wyniósł 10,30 USD na akcję, wobec konsensusu 1,46 USD. Usługi chmury Amazona zanotowały w drugim kwartale silny popyt, gdyż spółki coraz bardziej przerzucają się na wirtualne biura w obliczu rozszerzającej się pandemii koronawirusa.

Facebook ponad 7 proc. Portal społecznościowy zanotował w drugim kwartale 2020 roku 18,7 mld USD przychodów, a konsensus zakładał, że wyniosą one 17,4 mld USD. To najniższe tempo wzrostu przychodów od IPO spółki z 2012 roku, ale i tak jest lepsze od oczekiwań rynku.

Notowania Alphabet spadały o ponad 4 proc., mimo że zysk na akcję firmy-matki Google wyniósł 10,13 USD wobec 8,21 USD oczekiwanych przez rynek. Po raz pierwszy w historii Google pokazał kwartalny spadek przychodów.

Caterpillar szedł w dół o 3,5 proc., mimo że koncern podał w raporcie za II kw., że skorygowany zysk na akcję wyniósł w II kw. 1,03 USD. Oczekiwano 65 centów.

Notowania Gilead Sciences spadły o 3,5 proc. Skorygowany zysk na akcję w II kw. wyniósł 1,11 USD vs konsensus rynkowy na poziomie 1,44 USD.

Exxon Mobil spadał o 2 proc. Skorygowana strata na akcję spółki w II kw. wyniosła 70 centów. Analitycy oczekiwali straty w wysokości 62 centów.

Akcje Chevrona zniżkowały o 4 proc. Spółka podała, że w II kw. strata na akcję wyniosła 1,59 USD wobec 90 centów spodziewanych przez analityków. Przedstawiciele koncernu potwierdzają, że pandemia koronawirusa znacząco zmniejszyła popyt na benzynę.

Under Armour zyskał 5 proc. po tym, jak producent odzieży podał, że przychody netto w II kw. wyniosły 708 mln USD wobec oczekiwanych 538,8 mln USD.

Notowania Merck rosły o 1,5 proc. - spółka podniosła prognozę sprzedaży w roku fiskalnym.

"Jeśli spojrzeć na wyniki w kategorii ilości przebić konsensusów, to są one całkiem dobre, nawet biorąc pod uwagę, że poprzeczka została zawieszona bardzo nisko" - powiedział Randy Frederick, wiceprezes ds. handlu i instrumentów pochodnych w Schwab Center for Financial Research.

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w lipcu wyniósł 72,5 pkt. - podano w końcowym wyliczeniu. Analitycy szacowali, że wskaźnik wyniesie 72,9 pkt. wobec wstępnego odczytu na poziomie 73,2 pkt.

Wydatki amerykańskich konsumentów w czerwcu wzrosły o 5,6 proc. mdm po wzroście o 8,5 proc. mdm miesiąc wcześniej, po korekcie z 8,2 proc. Ekonomiści spodziewali się wzrostu wydatków o 5,2 proc. proc.

Dochody Amerykanów w czerwcu spadły o 1,1 proc. wobec spadku o 4,4 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z -4,2 proc. Oczekiwano spadku dochodów o 0,6 proc. mdm.

Deflator PCE w USA w czerwcu wyniósł 0,8 proc. rdr, wobec 0,5 proc. rdr miesiąc wcześniej i konsensusu na poziomie 0,9 proc. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 0,9 proc. rdr, vs 1,0 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 1,0 proc. rdr.

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem na świecie przekroczyła w ciągu ostatnich 24 godzin 17,3 milionów - wynika z bilansu agencji Bloomberga. Światowa Organizacja Zdrowia podała, że minionej doby przybyło na świecie około 300 tys. nowych zakażeń, co jest najwyższym dobowym wskaźnikiem od początku pandemii.

W USA na Covid-19 w USA zmarło 152.384 osoby, a w ciągu ostatniej doby stwierdzono 1.468 kolejnych zgonów - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W ciągu ostatniej doby stwierdzono także ponad 60 tys. nowych zakażeń, tym samym ogólna liczba infekcji zwiększyła się do 4,51 mln. To już 14. dzień z rzędu, jak w USA zdiagnozowano ponad 60 tys. zakażeń.