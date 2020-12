USA: Niewielkie wzrosty na Wall Street

Skrócona przedświąteczna sesja przyniosła niewielkie wzrosty głównych amerykańskich indeksów. Zawarcie umowy handlowej między Unią i Wielką Brytanią przyniosło realizację zysków na funcie, ale brytyjska waluta w dalszym ciągu notowana jest blisko 2,5-letnich maksimum względem dolara.

Dow Jones Industrial wzrósł 0,2 proc. do 30.199,87 pkt. S&P 500 zwyżkował o 0,4 proc. do 3.703,08 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,3 proc. do 12.804,72 pkt.

Liderem wzrostów był sektor technologiczny, a najsłabiej spisywała branża energetyczna.

Wigilijna sesja trwała krócej - zakończyła się już o 13 miejscowego czasu, 3 godziny wcześniej niż w zwykły dzień.

O 13 proc. spadły notowania Alibaby, po tym jak chińskie władze wszczęły postępowania antymonopolowe przeciw gigantowi handlu online.

Inwestorzy nie za bardzo przejęli się groźbami prezydenta Donalda Trumpa, który uchwalony pakiet stymulacyjny o wartości 900 mld dol. nazwał "hańbą", przede wszystkim dlatego, że oferuje on Amerykanom bezpośrednią płatność w wysokości 600 dol., tymczasem według odchodzącego w styczniu prezydenta powinno to być 2 tys. dolarów.

"Rynki nie bardzo przejmują się groźbami Trumpa, bo formalne weto jest mało prawdopodobne. Pakiet stymulacyjny, powiązany z ustawą budżetową, przeszedł przez Izbę Reprezentantów i Senat większością, która gwarantuje odrzucenie weta. Nawet gdyby Trumpowi udało się skutecznie zablokować ten akt legislacyjny, to za zaledwie 27 dni prezydentem będzie Biden i podpisze to" - napisał w nocie do inwestorów Adam Crisafulli z Vital Knowledge.

Interesujący przebieg miała sesja na rynku GBP/USD. Po podaniu informacji o tym, że Unia i Wielka Brytania zawarły porozumienie regulujące relacje gospodarcze po okresie przejściowy po brexicie, zyskujący na wartości funt oddał część wzrostów. W dalszym jednak ciągu wieczorem kurs GBP/USD znajdował się na poziomie 1,355 o ok. 0,5 proc. wyższym niż dzień wcześniej. Notowania funta wciąż znajdują się blisko zanotowanego w zeszłym tygodniu 2,5-letniego maksimum wobec dolara, kiedy notowania przekraczały poziom 1,36.