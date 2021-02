USA: Niewielkie zmiany na Wall Street

Pierwsza w tym tygodniu po długim weekendzie sesja na Wall Street przyniosła niewielkie zmiany głównych indeksów. Inwestorzy liczą na odbicie gospodarcze wraz z postępami w szczepieniach na Covid-19, część z nich martwi rosnąca rentowność obligacji skarbowych.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,20 proc. i wyniósł 31.522,75 pkt.

S&P 500 zniżkował 0,06 proc. i wyniósł 3.932,59 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół 0,34 proc., do 14.047,50 pkt.

"Ogólny obraz jest taki, że istnieje ogromny entuzjazm dla odbicia gospodarczego wobec wdrażania programu szczepień" - powiedział Michael Hewson, główny analityk rynkowy CMC Markets.

Rentowność 10-letnich amerykańskich papierów skarbowych rosła 9 pb do 1,30 proc., czyli do poziomów z lutego 2020 roku. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich szła w górę o 7 pb do 2,07 proc., do najwyższego poziomu od roku.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 115 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 122 pb.

Wielu inwestorów obawia się, że rosnące rentowności obligacji skarbowych mogą spowodować, że bardzo już drogie rynki akcji staną się mniej atrakcyjne i będą stanowić zagrożenie zwłaszcza dla tych sektorów, które korzystają najmocniej z niskich stóp procentowych. Zaliczają się do nich m.in. firmy nowych technologii.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup i Bank of America Corp rosły między 1,4 a 1,7 proc. Analitycy wskazują, że może to wynikać z tego, że rentowności 10-letnich UST osiągnęły najwyższy poziom od marca zeszłego roku.

ExxonMobil Corp, Devon Energy Corp i Occidental Petroleum Corp zyskiwały od 2,7 do 4,9 proc. po tym, jak ceny ropy wzrosły do 13-miesięcznego maksimum.

Akcje firm powiązanych z handlem kryptowalutami i technologią blockchain, w tym Silvergate Capital Corp, Riot Blockchain i Marathon Patent Group, zyskiwały od 9 proc. do 17 proc., gdy bitcoin przekroczył we wtorek po raz pierwszy granicę 50 000 USD.

Notowania Palantir szły w dół o 9,5 proc. Strata na akcję w czwartym kwartale wyniosła 8 centów wobec oczekiwanego zysku w wysokości 2 centów.

Akcje CVS Health spadały 2 proc., mimo że spółka podała, że w czwartym kwartale jej zysk na akcję wyniósł 1,30 USD wobec oczekiwanych 1,24 USD.

AutoNation rósł o 4,5 proc. Kwartalny zysk na akcję wyniósł 2,43 USD, o 42 centy przebijając konsensus.

W tym tygodniu wyniki podadzą jeszcze m.in. Hilton Worldwide Holdings, Hyatt Hotels, Marriott International, Norwegian Cruise Lines i TripAdvisor.

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 10 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 2,41 mln.

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 1 088 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 64 938 kolejnych osób. Uczelnia z Baltimore podała, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 27,7 mln przypadków zakażenia wirusem, a liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła 486,3 tys.