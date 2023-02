USA: Niewielkie zmiany na Wall Street

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się małymi zmianami głównych indeksów. W centrum uwagi była publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia Fed. Niektórzy jego członkowie chcieli podwyżki stóp proc. o 50 pb, a dalsze podwyżki w ocenie banku centralnego USA będą właściwym posunięciem.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,26 proc. i wyniósł 33.045,09 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,16 proc. i wyniósł 3.991,05 pkt. To czwarta spadkowa sesja tego indeksu z rzędu.

Nasdaq Composite poszedł w górę o 0,13 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.507,07 pkt.

W protokole po posiedzeniu Fedu, które odbyło się 31 stycznia - 1 lutego, kilku członków Fed opowiedziało się za podniesieniem docelowego przedziału stopy funduszy federalnych o 50 pb. na tym spotkaniu lub że mogłoby poprzeć podniesienie stóp o tę wartość.

"Uczestnicy posiedzenia opowiadający się za podwyżką o 50 pb. zauważyli, że większa podwyżka szybciej zbliżyłaby przedział docelowy do poziomów, które ich zdaniem, umożliwiłyby osiągnięcie wystarczająco restrykcyjnego dla gospodarki stanowiska w polityce monetarnej, biorąc pod uwagę ich poglądy na temat ryzyk dla osiągnięcia stabilności cen w odpowiednim czasie" - napisano w protokole.

"Biorąc pod uwagę opóźnienia, z jakimi polityka pieniężna wpływa na aktywność gospodarczą i inflację, prawie wszyscy uczestnicy posiedzenia zgodzili się, że na tym posiedzeniu należy podnieść docelowy przedział stopy funduszy federalnych o 25 pb. Wielu z tych uczestników zauważyło, że dalsze spowolnienie tempa podwyżek stóp procentowych pozwoliłoby im lepiej ocenić postępy gospodarki w realizacji celów Komitetu, jakimi są maksymalne zatrudnienie i stabilność cen" - dodano.

Z minutes wynika, że członkowie FOMC uważają dalsze podwyżki stóp proc. w USA za właściwe.

"Omawiając perspektywy dla polityki monetarnej, przy inflacji wciąż znacznie przekraczającej 2-proc. cel Komitetu i utrzymującej się bardzo napiętej sytuacji na rynku pracy, wszyscy uczestnicy posiedzenia nadal przewidywali, że trwające podwyżki docelowego zakresu stopy funduszy federalnych będą odpowiednie do osiągnięcia celów Komitetu. Uczestnicy posiedzenia potwierdzili swoje silne zaangażowanie w doprowadzenie do powrotu inflacji do 2 proc. Przy określaniu zakresu przyszłych podwyżek stóp uczestnicy posiedzenia uznali, że należy wziąć pod uwagę efekty skumulowanego zacieśnienia polityki pieniężnej, opóźnienia, z jakimi polityka pieniężna wpływa na aktywność gospodarczą i inflację, oraz rozwój sytuacji gospodarczej i finansowej. Uczestnicy zauważyli, że restrykcyjne nastawienie polityczne będzie musiało zostać utrzymane, dopóki napływające dane nie dadzą pewności, że inflacja będzie na trwałej ścieżce spadkowej do 2 proc., co prawdopodobnie zajmie trochę czasu" - podano w sprawozdaniu.

"Podczas posiedzenia dyskutowano na temat podwyższonej niepewności co do perspektyw gospodarczych oraz szeregu czynników, które mogą mieć wpływ na inflację i aktywność gospodarczą. Uczestnicy posiedzenia zaznaczyli, że przyszłe decyzje Komitetu dotyczące polityki monetarnej będą nadal opierać się na napływających danych i ich wpływie na perspektywy aktywności gospodarczej i inflacji. Wielu uczestników posiedzenia zauważyło, że warunki finansowe uległy złagodzeniu w ostatnich miesiącach, co zdaniem niektórych, może wymagać zaostrzenia polityki pieniężnej" - dodano.

W sprawozdaniu napisano, że niektórzy bankierzy Fedu oceniają, że rynki mogą oczekiwać szybszego spadku inflacji niż wynika to z prognoz.

Mocny rynek pracy w USA i odporny popyt konsumpcyjny w Stanach mogą skłonić bankierów z Fed do kontynuowania kampanii agresywnych podwyżek stóp procentowych do lata. Inwestorzy mogą spodziewać się zmienności do czasu, aż banki centralne i rynki nie dojdą do +wspólnej+ oceny ścieżki podwyżek stóp procentowych" - powiedział Jeffrey Roach, główny ekonomista LPL Financial.

Gospodarka USA jest bardziej odporna niż się spodziewano i należy kontynuować podnoszenie stóp procentowych - ocenił James Bullard, prezes Fedu w St. Louis. Dodał, że obecnie preferowany przez niego poziom stóp to 5,375 proc.

"Myślę, że będziemy musieli dojść do poziomu stóp procentowych powyżej 5 proc. W tej chwili chciałbym, żebyśmy dotarli do poziomu 5,375 proc." - powiedział Bullard w wywiadzie dla CNBC w środę.

Zwrócił uwagę na odporność amerykańskiej gospodarki.

"Gospodarka USA może być bardziej odporna niż rynki sądziły, powiedzmy, sześć czy osiem tygodni temu. Rynki przeceniły prognozę recesji w drugiej połowie 2022 roku i pierwszej połowie 2023 roku. Być może przecenią szansę na recesję w drugiej połowie 2023 roku" - powiedział.

Bullard ma nadzieję na dezinflację w 2023 roku.

"Mamy trochę drogi do przebycia, a ja powtarzam, że powinniśmy dotrzeć do celu, a następnie z tego punktu możemy zobaczyć, jakie napłyną dane. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli dezinflację w 2023 roku" - powiedział.

"Prognozujemy teraz mniej twarde lądowanie dla globalnej gospodarki. Perspektywy wzrostu PKB w Chinach są silniejsze i mniej niepewne, niż przewidywaliśmy kilka miesięcy temu. Równocześnie, w związku z cieplejszą niż zwykle temperaturą, w strefie euro panuje raczej stagnacja niż kurczenie się aktywności gosp. Natomiast ostatnie dane z USA pokazały odporność tamtejszej gospodarki" - napisał w raporcie Nathan Sheets, główny ekonomista Citi Research.

Z kolei Wolfe Research ocenił, że kondycja gospodarki USA różni się w zależności od sektora.

"USA doświadczają serii sektorowych recesji, w tym spadków aktywności w budownictwie mieszkaniowym, kryptowalutach, kilku obszarach Big Tech, działalności przemysłowej i wydatkach kapitałowych. Jednak największym pytaniem dla gospodarki USA jest to, czy wydatki konsumpcyjne, stanowiące około 70 proc. PKB, utrzymają się na obecnym poziomie" - powiedział analityk Chris Senyek z Wolfe Research.

Akcje Palo Alto Networks rosły po tym, jak firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem podniosła prognozę zysków na ten rok.

Notowane na giełdzie w USA akcje chińskiego Baidu rosły kilka proc. po tym, jak spółka przekroczyła szacunki przychodów w czwartym kwartale i ogłosiła nowy program wykupu akcji własnych o wartości 5 mld USD.

CoStar Group spadł ponad 10 proc., ponieważ firma podała, że nie prowadzi już rozmów w sprawie przejęcia Move Inc od News Corp i zapowiedziała gorsze od oczekiwań przychody w pierwszym kwartale.

Akcje giełdy kryptowalut Coinbase spadały po tym, jak firma odnotował stratę za czwarty kwartał.

Keysight Technologies spadł po opublikowaniu słabszych niż oczekiwano prognoz na drugi kwartał roku fiskalnego.

Akcje Intela zniżkowały po tym, jak producent chipów obniżył kwartalną dywidendę do 12,5 centa na akcję.

Rentowność 10-letnich UST spadła o 4 pb. do 3,91 proc. Dochodowość 30-letnich spadła o 4 pb. do 3,93 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -94 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -76 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień są wyceniane po 74,20 USD za baryłkę, po spadku o 2,8 proc., a kwietniowe futures na Brent zniżkują o 2,61 proc. do 80,90 USD/b.

