USA: Nieznaczne spadki na Wall Street

Poniedziałek na Wall Street zakończył się lekkimi spadkami głównych indeksów, ale wciąż znajdują się one blisko historycznych szczytów. Rynki czekają na rozpoczęcie sezonu publikacji wyników za I kw. Wśród największych spółek spadkom przewodził Boeing.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,16 proc., do 33.745,40 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł 0,02 proc., do 4.127,99 pkt.

Nasdaq Composite stracił 0,36 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.850,00 pkt.

"Naszym zdaniem w nadchodzących miesiącach prawdopodobnie pojawią się kolejne okresy podwyższonej zmienności. Inwestorzy mogą jednak skorzystać z tego otoczenia. Obecnie niska zmienność zmniejsza koszt zabezpieczenia na wypadek niepowodzenia" - powiedział Mark Haefele, dyrektor ds. inwestycji w UBS Global Wealth Management.

Ze spółek wchodzących w skład indeksu Dow najmocniej traciły akcje Boeinga.

Akcje Alibaby w USA rosły 6 proc. po tym, jak firma e-commerce stwierdziła, że nie spodziewa się żadnego istotnego wpływu działań antymonopolowych w Chinach na formę zawierania umów z dostawcami.

Nvidia podrożała 6 proc. po zapowiedziach, że wyniki koncernu w pierwszym kwartale roku fiskalnego będą wyższe niż wcześniej prognozowano, a popyt na produkty spółki będzie rósł przez większą część tego roku.

United Airlines szedł w dół o 4 proc. Firma podała, że spodziewa się, iż przychody w pierwszym kwartale wyniosą 3,2 mld USD, co oznacza spadek o 66 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 r.

Akcje Nuance Communications zwyżkowały 18 proc., ponieważ źródła medialne podały, że Microsoft prowadzi zaawansowane rozmowy, aby przejąć firmę zajmującą się sztuczną inteligencją za około 16 mld USD.

Uber szedł w górę o 3 proc. Firma ogłosiła rekordową liczbę rezerwacji w marcu, a jej sprzedaż wzrosła o 9 proc. z miesiąca na miesiąc.

Tesla rosła o 3,5 proc. po tym, jak Canaccord Genuity podniósł rekomendację dla akcji spółki do "kupuj" z "neutralnie" i podniósł cenę docelową do 1.071 USD.

W tym tygodniu w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się sezon publikacji wyników finansowych za pierwszy kwartał 2021 roku. Rozpoczną go m.in. największe banki, w tym JP Morgan Chase, Goldman Sachs i Wells Fargo (wszystkie trzy w środę). W czwartek wyniki za pierwszy kwartał pokażą BlackRock, Citigroup i Bank of America, a w piątek zrobi to Morgan Stanley.

Oprócz instytucji finansowych raporty opublikują również UnitedHealth, Delta Air Lines, PepsiCo i Rite Aid.

Według danych Refinitiv IBES oczekuje się, że zyski spółek z indeksu S&P 500 wzrosną w I kwartale o 25 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Byłby to największy kwartalny wzrost od 2018 r.

W niedzielnym wywiadzie dla stacji CBS prezes Fedu Jerome Powell powtórzył, że Rezerwa Federalna USA chce zobaczyć inflację powyżej 2 proc. przez dłuższy okres, zanim urzędnicy zaczną podnosić stopy procentowe.

"Chcemy, aby inflacja wzrosła do 2 proc. - i mamy na myśli zrównoważony wzrost, a nie jednorazowe przekroczenie progu. Chcemy też zobaczyć, jak przez jakiś czas inflacja znajduje się powyżej 2 proc." - powiedział prezes Fedu.

Powell dodał, że w obliczu przyspieszonego wprowadzenia szczepionki Covid-19 i silnego wsparcia fiskalnego, gospodarka USA wydaje się być na dobrej drodze do wzrostu.

"To, co teraz widzimy, to tak naprawdę sytuacja, która wydaje się być punktem zwrotnym" - powiedział.

Powell przemówi również w środę na spotkaniu Economic Club of Washington.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl