USA ogłaszają sankcje wobec Nikaragui za współpracę wojskową z Rosją

W odpowiedzi na intensyfikację współpracy wojskowej Nikaragui z Rosją, która ma miejsce podczas inwazji Rosji na Ukrainę, USA w piątek objęły sankcjami nikaraguańskie przedsiębiorstwo Ediminas aby zmniejszyć dochody rządu Daniela Ortegi z eksportu złota.

Jest to bezpośrednia reakcja USA na ogłoszoną we wtorek zgodę nikarguańskiego prezydenta Daniela Ortegi na udostępnienia baz wojskowych, lotnisk i portów jego kraju rosyjskim siłom zbrojnym: "aby mogły one uczestniczyć w operacjach na Karaibach i Oceanie Spokojnym".

Departament Skarbu USA uzasadniając swą decyzję wskazał na dyktatorski charakter rządów Daniela Ortegi:" w listopadzie ubiegłego roku - podkreśla w swym oświadczeniu - Ortega został wybrany po raz piąty na prezydenta kraju i rozpoczął kolejny swój mandat od arbitralnego aresztowania opozycjonistów, delegalizacji partii politycznych, zamykania opozycyjnych gazet i innych aktów przemocy wobec społeczeństwa obywatelskiego".

Zarządzające kopalniami nikaraguańskie przedsiębiorstwo państwowe Eniminas zostało utworzone w 2017 roku i działa ono pod całkowitą kontrolą rządu, a znaczna część jego dochodów trafia do rąk jego członków , podkreśla nota Departamentu Skarbu USA.

Według oficjalnych źródeł amerykańskich, eksport nikaraguańskiego złota do Stanów Zjednoczonych wzrósł w 2021 roku o 30 procent.

W ubiegły poniedziałek Departament Stanu USA wprowadził restrykcje wizowe dla około stu wysokich nikaraguańskich urzędników, polityków i dygnitarzy.

