USA pójdą drogą Polski? Najwyższa od 40 lat inflacja może to spowodować

W środę 15 czerwca o godz. 20.00 polskiego czasu amerykański bank centralny podejmie decyzję o poziomie stóp procentowych w USA. Rynek szacuje, że podwyżka może wynieść 0,75 pkt. proc., czyli tyle, o ile stopy w czerwcu podwyższono w Polsce.

W środę amerykańska Rezerwa Federalna może podnieść stopy procentowe najmocniej od 1994 roku.

Jeszcze niedawno, zarówno Fed jak i NBP twardo obstawały przy stwierdzeniu, że inflacja jest problemem przejściowym i nie wymaga interwencji.

Okazało się, że ta "przejściowa" inflacja jest najwyższa od dekad i ani myśli spowolnić, a opóźniona walka ze wzrostem cen grozi globalną recesją.

Jeszcze na początku tygodnia na rynkach finansowych panowało przekonanie - graniczące niemal z pewnością - że Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku (organ decyzyjny Fed) podniesie stopy procentowe na środowym posiedzeniu o 50 punktów bazowych (do przedziału 1,25–1,50 proc.).

Obecnie większość ekonomistów zakłada podwyżkę o 75 punktów bazowych: Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan, Goldman Sachs, Nomura, Wells Fargo, Jefferies - to największe globalne banki inwestycyjne, prognozujące taką skalę podwyżki. Przy 50 pkt. bazowych obstają wciąż m. in. Bank of America, Morgan Stanley, HSBC czy Credit Suisse, ale są one w mniejszości.

Ekonomiści największego polskiego banku prognozują mniejszą skalę ruchu, ale docelowy poziom stóp widzą na poziomie zdecydowanie wyższym.

- Zakładamy, że nastąpi podwyżka stóp o 50 pkt. bazowych. Równie prawdopodobna jest podwyżka o 75 pkt. bazowych. Wczoraj rynek w pełni wycenił taką skalę podwyżki. Wyceny rynkowe sugerują, że główna stopa Fed na koniec 2022 wzrośnie aż do 4 proc. - napisali w komentarzu ekonomiści PKO BP.

Fed jak RPP

Podwyżka o 0,75 pkt. proc. byłaby tożsama z tą, jaką zaserwowała ostatnio Rada Polityki Pieniężnej. To nie jedyna możliwa analogia - zarówno Fed, jak NBP jeszcze do niedawna twardo obstawały przy stwierdzeniu, że inflacja jest problemem przejściowym i nie wymaga interwencji. Okazało się, że ta przejściowa inflacja jest najwyższa od dekad i ani myśli spowolnić.

Fed na skraju paniki, a recesja czai się tuż za rogiem

Wall Street Journal informuje, że ostatni raz Fed podniósł stopy o 0,75 pkt. proc. w 1994 roku, kiedy to szybko podnoszono stopy, aby zapobiec potencjalnemu wzrostowi inflacji.

Teraz różnica jest diametralna - inflacja nie jest już potencjalnym zjawiskiem, a w pełni rzeczywistym. Dlatego część ekonomistów nie wyklucza też podwyżki nawet o 1 pkt. proc., co jednak znacząco zwiększyłoby prawdopodobieństwo recesji.

- Musimy zobaczyć jasne i przekonujące dowody na to, że inflacja spada. A jeśli tego nie zauważymy, będziemy musieli rozważyć bardziej agresywne działanie – powiedział szef Fed, Jerome Powell, uznając jednocześnie możliwość wystąpienia „dalszych niespodzianek” w danych o inflacji.

Przypomnijmy, inflacja konsumencka w maju w USA wyniosła 8,6 proc. rok do roku, to największy wzrost cen za oceanem od 1981 roku.

Neil Dutta, ekonomista Renaissance Macro sugeruje, że Fed traci zaufanie do swoich prognoz. Jego zdaniem, brak zdecydowania i jasnej prognozy ścieżki podwyżek wygląda na to, że finansowi decydenci wpadają w panikę. Radykalne podwyższenie stóp procentowych znacząco utrudni uniknięcie recesji, a rozgrzanej gospodarce zapewni "twarde lądowanie".

Tak się kończy ignorowanie zagrożeń

W Polsce inflacja wynosi prawie 14 proc., a w Stanach bije 40-letnie rekordy. Zarówno RPP jak i Fed wskazują na presję inflacyjną ze strony nośników energii i cen żywności (pochodna wojny na Ukrainie), ale zdają się zapominać o skali dodruku pieniądza w ostatnich latach.

W opinii Przemysława Kwietnia, analityka Domu Maklerskiego XTB, ostatnie dwa lata polityki Fed to pasmo decyzji idących w kierunku przegrzania gospodarki, ignorowania ryzyka wzrostu inflacji i często wręcz cynicznej postawy wobec zagrożeń.

- Przypomnijmy, że wiosną 2020 Fed odpuścił wszelkie hamulce drukując w trzy miesiące większe ilości pieniądza niż w całym okresie od kryzysu z 2008 roku. Następnie długo nie chciał zrezygnować z dodruku, opisując wzrost inflacji jako przejściowe zjawisko i nawet w marcu podniósł stopy jedynie o 25 punktów bazowych. Doprowadził tym samym do rozlania się inflacji i teraz jest to tak ewidentne, że zwykle liczący na luźna politykę pieniężną rynek nawołuje do drastycznej podwyżki stóp. Tyle, że dziś nie istnieje dobra decyzja, ponieważ najwyższej od ponad 40 lat inflacji towarzyszą coraz bardziej wyraźne pęknięcia w gospodarce - komentuje ekonomista.

Na koniec przypomnijmy słowa prezesa NBP, Adama Glapińskiego z września zeszłego roku. Stwierdził on wówczas, że podwyższenie stóp procentowych to byłby szkolny błąd prowadzący jedynie do obniżenia wzrostu gospodarczego. Jego zdaniem ówczesny wzrost cen w Polsce i na całym świece miał natomiast charakter przejściowy.

- Wzrost inflacji wynika ze wspomnianego wzrostu cen surowców i frachtu, problemów podażowych. Także ze statystycznych efektów bazy - mówił we wrześniu szef NBP.

Rekordowe odczyty inflacyjne, coraz gorsze nastroje konsumentów, bessa na giełdach i radykalne podwyżki stóp procentowych - tak obecnie wygląda rzeczywistość gospodarcza na świecie. W środę o godz. 20.30 odbędzie się konferencja Jerome'a Powella, której wydźwięk może być ważniejszy niż sama decyzja o stopach.

W oczekiwaniu na decyzję Fed amerykański dolar tylko na przestrzeni ostatnich 5 dni zyskał do złotego 20 groszy. To pokazuje, jak agresywną ścieżkę podwyżek wyceniają inwestorzy.

