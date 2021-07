USA: Przewaga spadków na Wall Street; S&P 500 zakończył serię wzrostów

We wtorek na nowojorskich giełdach przeważały niewielkie spadki indeksów, a S&P 500 zakończył serię siedmiu wzrostowych dni z rzędu. Inwestorzy analizują najnowsze dane makro z USA oraz czekają na publikację protokołu Rezerwy Federalnej w środę.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,6 proc. do 34 577,37 pkt. Liderami spadków spośród spółek z tego indeksu były Dow Inc., Caterpillar, JPMorgan i Chevron.

S&P 500 na koniec dnia spadł 0,2 proc. do 4343,54 pkt., zaś Nasdaq Composite wzrósł 0,17 proc. i zamknął sesję na poziomie 14 663,64 pkt. To nowy rekord wszech czasów tego indeksu.

W poniedziałek amerykańskie giełdy były zamknięte z powodu długiego weekendu z okazji Dnia Niepodległości.

"Gospodarka amerykańska jest w rozkwicie, ale wszyscy to wiedzą i wyceny aktywów to odzwierciedlają. To, co nie jest już tak jasne, to kiedy wzrosty na giełdach się zatrzymają. Wszystko idzie świetnie i to mnie martwi. Od października mieliśmy 5-proc. korektę i to wszystko. Myślę, że na krótką metę jesteśmy trochę w euforii, dlatego musimy być ostrożni" - napisał w notatce Michael Wilson, główny strateg ds. akcji w USA w Morgan Stanley.

"Wszystko idzie doskonale i to mnie martwi. Od października mieliśmy tylko 5 proc. korektę, to wszystko. Mamy w krótkim terminie coś na kształt euforii, ale trzeba być ostrożnym" - dodał Sarat Sethi, zarządzający portfelem w DCLA.

Akcje Didi Global spadały we wtorek o 22,5 proc. po tym, jak chińskie organy nadzoru w weekend nakazały usunięcie aplikacji firmy z app store. Kilka dni temu Didi zadebiutował na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych.

Inne chińskie firmy e-commerce notowane na giełdzie w USA także spadły - Alibaba Group zniżkował o 2,5 proc., a Baidu i JD. com szedł w dół o ok. 4-5 proc.

Amazon podrożał 4,7 proc. do historycznego maksimum po tym jak Departament Obrony USA wycofał się z wartego 10 mld USD kontraktu na usługi chmurowe z Microsoftem i wprowadza nowy kontrakt z Amazonem i Microsoftem. Dodatkowo w poniedziałek Andy Jassy oficjalnie objął obowiązki prezesa spółki Amazon, a Jeff Bezos został szefem rady nadzorczej.

3M spadał o 2 proc. Credit Suisse obniżył rekomendację dla akcji spółki do "neutralnie" z "przeważaj".

American Express rósł o 1 proc. Goldman Sachs podniósł rekomendację dla akcji spółki do "kupuj" z " neutralnie".

Wskaźnik ISM aktywności w usługach w USA w czerwcu wyniósł 60,1 pkt., wobec 66,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 63,5 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 64,6 pkt. wobec 70,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano 64,8 pkt.

Inwestorzy czekają na sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej USA. Zostanie ono opublikowane o 20.00 czasu polskiego w środę.

"Protokół z pewnością będzie interesujący. Rynek będzie analizował wszelkie szczegóły dotyczące apetytu momentu, w którym może być rozpoczęte ograniczanie programu skupu aktywów" - powiedział Sam Bullard, starszy ekonomista w Wells Fargo.

"Ważnie jest tempo, w jakim Fed będzie przechodzić od zarządzania ryzykiem do łagodnego zacieśniania polityki, zaczynając najprawdopodobniej od kredytów hipotecznych" - powiedział Sebastien Galy, starszy strateg makro w Nordea Asset Management.

