USA: Przewaga wzrostów na nowojorskich giełdach; Dow Jones z rekordem

Środowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się przewagą wzrostów, a indeks Dow Jones ustanowił nowy historyczny rekord. W centrum uwagi rynków znajduje się sezon wyników finansowych za III kwartał, które mogą być zdecydowanie lepsze od oczekiwań.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,43 proc. do 35 609,34 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,37 proc. do 4536,19 pkt. Indeks ten wzrósł szóstą sesję z rzędu i brakuje mu już mniej niż 0,20 proc. do szczytu wszech czasów. Nasdaq Composite stracił 0,05 proc. i zamknął sesję na poziomie 15 121,68 pkt.

"Podczas gdy sezon wyników finansowych za III kw. nabiera tempa, obawy o stagflację, które przeważały w rynkowym sentymencie na początku miesiąca, powoli ustępują. Czy ustąpią one na dłuższą metę, jest jednak sprawą otwartą" - powiedział Simon Ballard, główny ekonomista w First Abu Dhabi Bank.

Sam Stovall, główny strateg inwestycyjny CFRA, wskazuje, że rynek kontynuuje wzrosty rozpoczęte w zeszłym tygodniu dzięki słabszemu od oczekiwań odczytowi cen producentów za wrzesień oraz lepszych niż spodziewane wynikom amerykańskich spółek.

Stovall uważa, że S&P 500 wkrótce również ustanowi historyczny rekord, podobnie jak w środę indeks Dow Jones, a to będzie sygnałem do dalszych wzrostów.

"Historia pokazuje, że giełdy rosną po korekcie średnio o 8,4 proc. przez kolejnych 98 kalendarzowych dni zanim ponownie spadnie o 5 lub więcej procent. Sprzyjające czynniki sezonowe również powinny wspierać rynek w drodze na nowe szczyty" - powiedział Stovall.

Akcje Netflixa spadły o 2 proc. Liczba nowych abonentów Netflixa na świecie wzrosła o 4,4 mln wobec oczekiwań na poziomie 3,84 mln nowych abonentów, jednakże prognoza zysków za obecny kwartał była niższa od konsensusu.

Novavax spadał o 15 proc. po tym, portal Politico podał, że wyprodukowana przez firmę szczepionka na Covid-19 ma trudności z uzyskaniem rekomendacji od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA).

Notowania Biogen rosły o 2 proc. - zysk na akcję firmy biotechnologicznej w III kw. wyniósł 4,77 USD. Rynek oczekiwał 4,12 USD za akcję.

Anthem rósł o 6 proc. - zysk na akcję w trzecim kwartale wyniósł 6,79 USD wobec oczekiwanych 6,37 USD.

Akcje Verizon rosną o 2,5 proc. Zysk na akcję w trzecim kwartale wyniósł 1,41 USD vs konsensus rynkowy na poziomie 1,36 USD.

Alibaba szedł w górę o 0,5 proc. po wzroście o 6 proc. we wtorek. Media podały, że założyciel Jack Ma udał się do Europy na wakacje. We wtorek firma ogłosiła, że opracowała niestandardowy chip komputerowy, który chiński gigant technologiczny będzie wykorzystywał do zasilania swoich serwerów w centrach danych.

